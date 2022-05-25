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紐約市軍團病患者倍增 十人感染

編譯孫梁／綜合24日電
軍團病是一種空氣傳播的肺炎，由溫水中產生的細菌引發得病。(CDC提供)
軍團病是一種空氣傳播的肺炎，由溫水中產生的細菌引發得病。(CDC提供)

繼本市5月9日報告出現一例軍團病(Legionnaires)和21日檢測出四人感染後，市衛生局24日證實，全市現已檢測出十人為軍團病陽性，這些染病者目前都集中在布朗士區的高橋社區(Highbridge)。

軍團病是一種空氣傳播的肺炎，由溫水中產生的細菌引發得病，染病後可用抗生素治癒。

軍團病菌的感染源包括冷卻塔、水療池、浴缸、加濕器、熱水罐和空調系統的冷卻器，人們只有在吸入含有軍團病菌的潮濕氣體後才會染病；衛生局調查人員已在發病地區對所有可能是污染源的冷卻塔系統進行採樣。

市衛生局21日在高橋社區查出四人罹患軍團病後，開始在爆發地的10452和10456兩個郵政區內進行調查，包括莫里薩尼亞(Morrisania)和梅爾羅斯(Melrose)兩個社區，所有十名感染者均與高橋社區有關，但迄今沒有人員死亡。

衛生官員表示，全市每年約200至500人患上軍團病，布朗士區近年來多次爆發，包括2015年爆發三次，共153人感染，導致17人死亡。布朗士區的最近一次爆發是2018年發生在合作城(Co-op City)社區，造成一人喪命。

在2015年爆發的三次軍團病感染中，8月發生在南布朗士(South Bronx)歌劇院酒店(Opera Hotel)的一次為紐約史上最為嚴重，超過120人感染，造成12人死亡。經調查，該次爆發的污染源是酒店屋頂空調的冷卻系統。

56歲的霍爾(Marvin Hall)是當年的120多名感染者之一，他目前住在新澤西州的Parsippany-Troy Hill社區。霍爾回憶說：「我記得當時胸部難受得要命，我從沒得過肺炎，也慶幸沒有染上新冠病毒，但2015年我的胸部是疼得撕心裂肺，每次呼吸時，仿佛都感覺是有人重重擊打我的前胸。」

霍爾說：「染上軍團病後渾身乏力，連做最簡單的事都感覺沒勁，整天十分疲倦，一年來都無法工作；我曾做一份辦公室的工作，但無法保持清醒；患病期間的事情記不得了，我的妻子說我每天早上起來後，像個胎兒一樣蜷縮在地板上抽泣和嘔吐。」霍爾說：「現在感染軍團病的人是怎樣的感受，我無法想像。」

軍團病細菌構想圖。(CDC提供)
軍團病細菌構想圖。(CDC提供)

布朗士 檢測 新澤西州

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