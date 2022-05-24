拚州長初選 4參選人砸1980萬買電視廣告

現任州長霍楚。(歐新社)

紐約州 6月28日初選臨近，四位州長參選人迄今已在電視廣告上花費1980萬元，包括民主黨 的現任州長霍楚 (Kathy Hochul)和聯邦眾議員蘇奧齊(Thomas Suozzi)，以及共和黨的聯邦眾議員李修頓(Lee Zeldin)和商人威爾森(Harry Wilson)，而紐約市公益維權人威廉斯(Jumaane Williams)和前市長朱利安尼的兒子小朱利安尼(Andrew Giuliani)等參選人尚未購買電視廣告。

霍楚的第一個電視廣告是她深夜伏案工作，試圖證明她是孜孜不倦的官員。截止今年1月，霍楚募到創紀錄的2160萬元資金，購買廣告花費680多萬元，其中多數廣告是在民主黨選民眾多的紐約市及郊區播放。

霍楚利用在職州長的優勢，第一個廣告是介紹立法成就，4月的州府預算推出了打擊犯罪、控制物價、取締非法槍枝和爲中產階級減稅等政策。

聯邦最高法院可能推翻贊成墮胎權的羅伊訴韋德案(Roe v. Wade)的裁決意見爆光後，霍楚上周發布承諾保護墮胎權的第二則廣告，希望藉此打擊主張禁止墮胎的共和黨對手和贏得民主黨人的支持。

來自長島的蘇奧齊是民主黨中間派，截止今年初募到540萬元，投入電視廣告390多萬元。

蘇奧齊的廣告戰今年初便已開打，是側重減稅和打擊犯罪，包括降低所得稅與地稅，以及廢止民主黨控制的州議會2019年對保釋法的修改，因為改革保釋法導致更多罪犯獲釋，他批評霍楚沒有修補保釋法的漏洞。

蘇奧齊的民調落後於霍楚，而民主黨的初選又是重在爭取黨內自由派，但蘇奧齊仍堅持溫和派理念，無懼左翼勢力的壓力，他說：「這不是政治正確，而是為紐約民眾做正確的事。」

李修頓截止今年1月募到500多萬元，電視廣告花費約390萬元，其中近150萬元在紐約市，他的大部分電視廣告費其實也都投入到紐約市及郊區。

李修頓試圖成為紐約州16年以來的首位共和黨州長，廣告中他將霍楚與紐約州在民主黨治理下產生的種種弊病相提並論，包括批評霍楚作為前州長葛謨六年的副手，與他的醜聞撇不清關係，以及她的競選搭檔本傑明(Brian Benjamin)被捕。李修頓發誓要拯救紐約州，強調打擊犯罪，批評改革保釋法、減少資助警察、紐約州的高稅收和人口流失。

由於前總統川普在紐約州普遍不受歡迎，李修頓的廣告沒提他是川普的堅定支持者。

威爾森基本是自費參選，迄今投入逾520萬元廣告費，超過共和黨內民調領先的李修頓。他的廣告重點是批判貪腐政客造成的官僚效率低下、成本升高和人口流失，試圖以曾指導和拯救陷入困境的企業，以及中間偏右的觀點來吸引要求改變的溫和派選民。