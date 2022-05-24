3嫌持刀槍入室 法拉盛亞裔男被搶8000元現金、財物

三嫌犯持刀槍入室搶劫法拉盛亞裔男子。(記者鄭怡嫣/攝影)

皇后區法拉盛 (Flushing)日前發生一起入室搶劫案，三位嫌犯凌晨持刀槍進入一位亞裔男子家中，搶走8000元現金及名表與珠寶等；市警23日表示三嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索。

警方消息人士透露，被搶的這棟四樓住家，疑為一個按摩場所，警方到場時發現裡面都是隔間，擁有多個床位，地上也有不少保險套，疑為一個「淫窟」。

警方表示，22日凌晨約1時接到報警電話，稱在法拉盛博生大道(Parsons Blvd.)交卡米亞大道(Kalmia Avenue)附近發生一起入室搶劫案件，警員趕到現場後，一名41歲的華裔或韓裔 男子告知警察，有三位與他不相識的男子持刀槍進入他位於博生大道的屋內，推他和踢他的身體，搶走他身上的勞力士手錶、項鍊和約8000元現金後逃走。

警方還說，案件目前仍在調查之中，三位嫌犯仍在逃，第一位持刀槍的男嫌犯為淺膚色，身高約5呎6吋，體重約160 磅，棕色眼睛與紅色頭髮，作案時身穿深色衣服；第二位男嫌犯為淺膚色，身高約5呎6吋，體重約160磅，棕色眼睛與黑色頭髮，作案時身穿深色衣服；第三位男嫌犯為淺膚色，身高約5呎7吋，體重約170磅，棕色眼睛，作案時身穿深色衣服。

案發地為較安靜的法拉盛民宅區，市警呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。