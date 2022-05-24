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攻擊馬桂英兇嫌加控謀殺 罪成可判終身監禁

記者鄭怡嫣／紐約報導

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)23日宣布，涉嫌於去年11月用石頭重砸華裔婦女馬桂英、致其最終死亡的33歲遊民佩雷斯(Elisaul Perez)，被皇后郡大陪審團加控謀殺、過失殺人(manslaughter)，以及此前就已被指控的攻擊(assault)及非法持有武器(criminal possession of a weapon)等罪名，若罪名成立，將面臨25年至終身監禁的刑期。

報住在布碌崙(布魯克林)布萊克大道(Blake Avenue)的佩雷斯，最初被指控犯有一級攻擊罪以及四級非法持有武器罪；在馬桂英去世後，皇后區刑事法院大陪審團又追加二級謀殺罪以及一級過失殺人罪兩項罪名。

此前，佩雷斯曾有14次被捕紀錄，僅在過去一年，他有至少九起不同的案件尚在審理，控罪包括搶劫、攻擊與公然猥褻罪等；他曾在去年9月，涉嫌用一塊木頭從背後攻擊了另一名亞裔女性，但僅被控輕罪三級攻擊。

根據法院紀錄，2021年11月26日上午8時左右，監控錄像顯示受害者馬桂英在位於皇后區97街夾38大道附近清掃人行道與街道，之後，佩雷斯撿起一塊混凝土石塊，擊中她的頭部，在她倒地後，又再次用石頭擊打了她。

馬桂英被送往附近一家醫院救治，因嚴重的頭部外傷和腦損傷接受了緊急手術，此後她從未康復，雖曾短暫甦醒，但在住院三個月後，於2月22日因受傷引起的併發症而死亡，享年62歲。

凱茲表示，對佩雷斯的指控已升級為謀殺，整個社區一直在哀悼馬桂英因殘忍的襲擊而失去生命，她移民到這個國家，希望能夠幫助貼補家庭，但是，在遭受創傷性腦損傷並試圖進行挽救生命的外科手術之後，馬桂英死於因受傷引起的併發症，皇后區檢方將致力在案件的每個階段保持警惕，幫助並確保為受害者及其家屬伸張正義。

馬桂英的骨灰已於日前由其丈夫高占新攜帶返回中國遼寧撫順家鄉，葉落歸根。

馬桂英。（謝宜宏提供）
馬桂英。（謝宜宏提供）
嫌犯佩雷斯。(警方提供)
嫌犯佩雷斯。(警方提供)
馬桂英接受救治88天後去世。(謝宜宏提供)
馬桂英接受救治88天後去世。(謝宜宏提供)

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