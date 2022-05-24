避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜喪命

市警已經公布嫌犯照片，尋求公眾幫助。（市警提供）

48歲的西語裔市民安立奎(Daniel Enriquez)22日在曼哈頓 Q線地鐵上遭槍擊身亡，親友23日表示，安立奎是為了避免Uber高峰時段漲價而改乘地鐵，結果遭遇飛來橫禍。目前嫌犯依然在逃，市警已經公布嫌犯影像，尋求公眾幫助。根據警方信息，嫌犯作案後將手槍交給了一名遊民 ，而遊民轉手又把槍賣出，警方已找到凶槍。

根據警方信息，安立奎22日乘地鐵經過曼哈頓大橋時，在最後一節車廂遭嫌犯無端槍殺，他被送往表維醫院後不治。紐約每日新聞報導，死者的伴侶波拉克(Adam Pollack)表示，安立奎在高盛集團(Goldman Sachs)擔任助理研究員，疫情緩解以來逐漸恢復乘坐地鐵通勤。

波拉克說，安立奎當天是要赴其弟之約，原計畫預訂Uber網約車出行，但看到Uber高峰時段漲價，而改乘地鐵；安立奎之所以選擇坐在最後一節車廂，是因為這樣在聯合廣場站(Union Square)換乘L線前往威廉斯堡比較方便。「這太瘋狂了，他除了工作通勤之外都基本不坐地鐵，尤其是周末；他兩周前對我說，『Uber高峰時段漲價太離譜』，我也沒阻攔他，而是說『你可以坐地鐵』。」

市長亞當斯(Eric Adams)稱這起案件是「最糟糕的噩夢」，「我經常坐地鐵，這種事情難以想像；你坐地鐵去吃早午飯、拜訪家庭成員，一個人徑直走過來無緣無故向你開槍，沒有任何爭執，這是最恐怖的噩夢。」

嫌犯目前仍然在逃，根據市警信息，嫌犯是25歲的前科犯阿蔔杜拉(Andrew Abdullah)，有十多次被捕紀錄，多次因槍枝和陰謀犯罪被關入州監獄，2019年6月被有條件假釋；但他在2020年1月因拒捕再次被捕，警方發現他持有槍枝，隨後他以10萬元交保獲釋；他在去年3月再次因家暴被捕，又在今年4月25日因為偷車被捕。

警方表示，嫌犯作案後把作案槍枝交給一名男性遊民，隨後這名遊民很快將這把槍賣給了另一名遊民，目前警方已經找到這把槍。

根據警方公布的視頻監控截圖，嫌犯身著身著深色套頭衫、灰色外褲和白色運動鞋；警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

這已是紐約市地鐵今年以來發生的第四起兇殺案；市警交通安全總監威爾科克斯(Jason Wilcox)表示，市警已重啟地鐵巡邏小組(Train Patrol Force)，在夜間在犯罪率較高的地鐵站 部署更多警力。