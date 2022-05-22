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紐約州國會選區重畫裁定 皇后區亞裔更具話語權與投票力

記者張晨／紐約報導
國會議員選區重畫塵埃落定，曼哈頓華埠與日落公園均畫入第十選區，皇后區亞裔社區則掌握更多話語權。(記者張晨／攝影)
國會議員選區重畫塵埃落定，曼哈頓華埠與日落公園均畫入第十選區，皇后區亞裔社區則掌握更多話語權。(記者張晨／攝影)

紐約州高等法院法官帕麥卡利斯特(Patrick McAllister)21日裁定，由紐約州選區重畫主事人塞瓦斯(Jonathan Cervas)重新繪製的國會議員選區重畫已塵埃落定；第十選區包括曼哈頓華埠及布碌崙(布魯克林)日落公園；多數亞太裔民眾聚集的法拉盛等多個皇后區社區，畫為第六選區，將擁有更強的投票力和話語權。

新畫出的第十選區為布碌崙西北部的沿河地區，包括布碌崙高地(Brooklyn Heights)延伸至日落公園、東至公園坡(Park Slope)、南至波羅園(Borough Park)及貝瑞吉(Bay Ridge)的一小部分。

在曼哈頓則包括了華盛頓廣場公園(Washington Square Park)以下的區域，其中華埠和下東城均囊括在內；人口普查數據顯示，該選區白人選民占56%，亞裔占19.1%，西語裔占14%，非洲裔占6.2%。

皇后區第六選區則將擁有比布碌崙和曼哈頓更大的優勢，「亞太裔投票聯盟選區重畫工作組」(APA VOICE Redistricting Task Force)協調員歐陽蕭安指出，包括木邊(Woodside)、傑克森高地(Jackson Heights)、艾姆赫斯特(Elmhurst)、法拉盛和部分貝賽(Bayside)，該選區將有45.8%的可投票人口，會直接影響選舉時的話語權。

第十選區此前的代表為民主黨資深國會眾議員納德勒(Jerry Nadler)，但根據新畫定的國會選區圖，該選區核心地區被畫入共和黨國會眾議員馬隆尼(Carolyn Maloney)的第12選區；納德勒21日在推特上表示，將參選12選區國會議員。

新畫選區地圖致使第十選區國會議員席位空缺；前市長白思豪(Bill de Blasio)和紐約州華裔眾議員牛毓琳先後宣布參選該選區，屆時包括其他參選人者，角逐者可能達九人。

歐陽蕭安在選區重畫進程中一直站在最前端，她21日表示，對此次結果「非常滿意」。

「這使亞裔社區在最大程度上保持了完整且一致的訴求，使我們的社區在選舉時擁有更平等的聲音」；她說，這也將促使參選人積極參考及滿足亞裔社區在公共安全、語言渠道、可負擔醫療、住房等方面的基本需求。

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