嬰兒配方奶粉短缺 市議員敦促市長解決

多位市議員日前致信亞當斯，要求市府解決嬰兒配方奶粉短缺問題。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 議員梅寧(Julie Menin)、舒曼琳(Lynn Schulman)以及紐約市議會婦女核心小組(Women's Caucus)其他28 名成員，日前致信市長亞當斯 (Eric Adams)，要求市府團隊解決眼前嬰兒配方奶粉短缺的問題。

這封致市長信中提出兩項要求，其中之一是請市長簽署行政命令以暫停採購法規，允許紐約市府團隊在國際和國內採購配方奶粉。

其中之二是，要求亞當斯派譴紐約市檢查員前往雜貨店和零售店打擊哄抬物價，確保所有店家不會以更高的價格出售既有的配方奶粉庫存。

梅寧在信中提到，她身為四個孩子母親、以及市消費者和勞工保護局(Department of Consumer and Worker Protection，簡稱DCWP)前任局長，對她而言，配方奶粉短缺已是個人切身問題，哄抬物價會讓嬰兒處於危險之中，紐約市府必須立即介入。

她建議，市府應派出DCWP專員，阻止可能試圖趁著供應鏈 中斷獲利的零售商，市府團隊還必須加快嬰兒配方奶粉的採購速度，以確保有需要的紐約人為新生兒提供重要的營養。

目前配方奶粉短缺下，紐約市許多母親和護理人員面臨無法適當餵養孩子的直接危險；領先配方奶粉製造商亞培(Abbott Nutrition)先前因有嬰兒接觸配方奶粉死亡召回產品，導致配方奶粉短缺。

據哥倫比亞廣播公司(CBS)，三州地區嬰兒配方奶粉缺貨率超過 40%。 州衛生廳(Department of Health)表示，正積極監測全美短缺情況、並密切關注供應鏈中斷。

擔任市議會衛生委員會主席的舒爾曼說，她以前在醫院與醫護人員和新生兒媽媽一起工作，深知嬰兒配方奶粉對嬰兒健康的重要性，如今全力呼籲對所有紐約人來說也至關重要。

美國食品藥物管理局(FDA)日前發布新聞稿，提到與亞培達成協議，亞培同意改善生產設施已發現的問題，以便盡快重啟生產線，解決全美嬰兒配方奶粉短缺窘境。