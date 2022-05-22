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牛毓琳參選華埠選區國會議員 對決白思豪

記者張晨／紐約報導
牛毓琳華埠宣布參選國會第十選區議員。(記者張晨/攝影)
牛毓琳華埠宣布參選國會第十選區議員。(記者張晨/攝影)

新版紐約州國會議員選區重畫於21日出爐，原定參選州參議員的州眾議員牛毓琳同日在曼哈頓華埠宣布，將參選第十選區國會議員；前市長白思豪(Bill de Blasio)則在日前宣布參選該區國會議員，目前包括兩人，共有六人確認參選意願。

牛毓琳當日在哥倫布公園(Columbus Park)外宣布參選，說，「我競選是為了讓那些操縱經濟、破壞環境、在疫情期間獲取暴利、以及為白人至上主義而歡呼的人負起責任。」

牛毓琳表示，自己是首位在州議會中代表華埠的亞裔，「對我的許多選民來說，這是第一次有代表能夠傾聽他們的心聲，用中文與他們交談，真真正正的了解社區的需求。」

「當你一生都被當作『他者』，當共和黨人認為你是正在『取代真正的美國人』的移民，當你因為生存的簡單目的反而成了眾矢之的，你只有一個選擇，屈服或反擊。」她說。

牛毓琳表示，宣布競選就是選擇反擊，因為她從政的這些年中，不斷從社區聽到、看到經濟不公、住房不公，貧富待遇不公的例子；「現在他們甚至想竊取女性的生育權利，同時讓美國成為超級富豪的免稅樂園。」

原計畫按照被判違憲州議會版本選區地圖，代表華埠社區參選的國會議員納德勒(Jerry Nadler)，已決定代表涵蓋曼哈頓中城和上城的第12選區參選，與馬隆尼(Carolyn Maloney)競爭；目前代表華埠的國會議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)則將代表第七選區參選，導致第十選區無現任國會議員參選。

20日前任市長白思豪率先宣布參選，其市長任內在公共安全等方面經常受到左右兩派的批評，還爆出募捐活動遭到聯邦調查等醜聞。

牛毓琳表示，為自己曾與腐敗作過鬥爭、為所有紐約人挺身而出而感到自豪；雖然這項工作還沒有完成，但為民謀求福祉是每個公務員的義務。

除兩人外，州參議員霍伊曼(Brad Hoylman)、菲爾德(Simcha Felder)、州眾議員卡羅爾(Robert Carroll)、文雅麗(Jo Anne Simon)也表達參選意願；國會議員和州參議員初選將推遲至8月23日舉行。

華埠 參議員 眾議員

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