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市遊民服務局「法拉盛39大道 遊民所不二之選」 附近鄰居憂心

記者張心／紐約報導
法拉盛39大道遊民所地處核心地段，周圍為法拉盛核心商圈。(記者張心/攝影)
法拉盛39大道遊民所地處核心地段，周圍為法拉盛核心商圈。(記者張心/攝影)

為最大化成本效益和規模經濟，確保遊民所的便捷交通及配套社區服務，紐約市遊民服務局(DHS)在近日上呈市府的文件中，表示法拉盛39大道133-04號為家庭遊民所建案的不二之選，令不久前才花百萬購置附近房產的華裔居民感到憂心。

近日在市社會服務局(Department of Social Services)局長簡金思(Gary Jenkins)上呈市長亞當斯(Eric Adams)的公開文件中，詳細陳述了DHS選定法拉盛39大道為家庭遊民所的原因。

市社會服務局局長致信市長，欲再度重啟法拉盛39大道遊民所興建項目。(記者張心/攝...
市社會服務局局長致信市長，欲再度重啟法拉盛39大道遊民所興建項目。(記者張心/攝影)

文件中顯示，遊民所須由非營利組織自行提交申請，再由DHS審核，確認申請書和地皮適合興建遊民所後，才會將申請交給市長辦公室、市長管理與預算辦公室等審核，最後由市主計長登記已執行的合約；法拉盛39大道遊民所地皮，所屬單位為亞洲人平等會。

簡金思表示，遊民所選址建案必須實現規模經濟，保證能容納相應的遊民數量和服務人員配置，且不會對周遭環境造成負面影響；「法拉盛39大道遊民所項目上，DHS需要付給合作方的金額在預算內，且項目地點鄰近公共交通和主幹道。」

文件除分析公共交通分布情況，還把附近商業樓、公校、非營利組織等單位羅列分析，表明39大道建案能夠支持在住遊民便捷地獲取社區服務。

紐約市遊民及收容所方針與過去不同，採平均分配、以區為單位的方式在全市興建遊民所，並要求DHS在明年之前停止將商業酒店作為遊民所，把全市遊民所總數降低45%，清空當前的360處、進而建造約90所高質量的區遊民所(Borough-Based Shelter)，「這能夠節省租金成本，法拉盛39大道就是為遊民提供具有成本效益服務的不二之選」，簡金思寫道。

不久前花費120萬購置位於39大道附近新公寓樓的林女士表示，辛苦打拼一輩子買到市中心房產，沒想到變成與遊民所做鄰居。

目前，全市共有39處遊民所地點正在考察或審批階段，另有39處已經開放或通知社區，包括布朗士17個、布碌崙(布魯克林)11個、皇后區八個(包括法拉盛39大道家庭遊民所)、曼哈頓兩個，史泰登島一個。

遊民 法拉盛 紐約市

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