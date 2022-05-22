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第三社委會挺華埠建遊民所 居民連署反對

記者顏嘉瑩／紐約報導
華埠居民在網站發起連署，表示第三社委會未聽取居民聲音，支持在社區興建遊民所。圖為東百老匯91號。(記者顏嘉瑩/攝影)
華埠居民在網站發起連署，表示第三社委會未聽取居民聲音，支持在社區興建遊民所。圖為東百老匯91號。(記者顏嘉瑩/攝影)

備受爭議的曼哈頓華埠多個遊民收容所，日前在社區強烈反對聲浪及多重因素下，順利促使市府不再推進項目，不過傳出曼哈頓第三社區委員會預計將於24日(周二)晚的全體會議上力挺在華埠再建遊民所，社區近日上網發起連署，透過團結向社委會說「不」。

該連署由在華埠開業數十年的醫師陳建閃發起；連署網站上提到，第三社委會未聽取居民聲音，持續推動支持在華埠興建遊民所，其中包括位於東百老匯91號的遊民所。

根據該網站，在東百老匯91號半徑0.5哩範圍內，至少有八個已知的遊民收容所，服務成年遊民，還有部分私人遊民收容所提供服務，但未計入市府統計。

目前在華埠社區內，位於第三社委會範圍內的遊民收容所包括包厘街(Bowery)227號、197號，企李士提街(Chrystie St.)61-63號、亞倫街(Allen St.)5號、加薩林坡(Catherine Slip)78號、艾塞克斯街(Essex St.)33號；位於第一社委會範圍內有拉菲逸街(Lafayette St.)90號；第二社委會則有計畫中的堅尼路(Canal St.)349號遊民所。

連署網站寫著，東百老匯連結華埠和下東城，受到九一一、經濟大蕭條、新冠疫情和仇亞犯罪的影響，小商家和居民需要幫助才能重新站穩腳步，更多的遊民所只會讓經濟基礎受到傷害，並占據可能發展更多住房、酒店的空間；連署網站表示，在興建遊民所過程中，缺乏透明度和外展，同時也將對社區帶來經濟以及治安的損害。

21日在多個華人微信群裡，也有居民轉發文章，表示如果社區不全力反擊，遊民所的數量只會愈來愈多，希望藉由該連署表達第三社委會拒絕聆聽社區聲音的不滿，透過電郵大聲向社委會說「不」。

連署網站為https://reurl.cc/e3yWxj，社區預計還將於24日下午2時，在格蘭街(Grand St.)和企李士提街交口的羅斯福公園舉辦示威遊行。

遊民 華埠 百老匯

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