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國會選區重畫落定 皇后區亞裔社區更具投票力

記者張晨／紐約報導
國會選區重畫落定，曼哈頓華埠與布碌崙日落公園共規第十選區。(記者張晨/攝影)
國會選區重畫落定，曼哈頓華埠與布碌崙日落公園共規第十選區。(記者張晨/攝影)

紐約州高等法院法官帕麥卡利斯特(Patrick McAllister)21日早裁定，由卡耐基梅隆大學(Carnegie Mellon University)研究員塞瓦斯(Jonathan Cervas)重新繪製的國會選區地圖已塵埃落定；第十選區將曼哈頓華埠及布碌崙(布魯克林)日落公園畫為一體；而第六選區則包括了木邊(Woodside)、傑克森高地(Jackson Heights)、以及華、亞裔民眾聚集的艾姆赫斯特(Elmhurst)、法拉盛和部分貝賽(Bayside)地區，將擁有更強的投票力和話語權。

新畫的第十選區包括布碌崙(布魯克林)西北部的沿河地區、布碌崙高地(Brooklyn Heights)延伸至日落公園、東至公園坡(Park Slope)、南至波羅園(Borough Park)及貝瑞吉(Bay Ridge)的一小部分；而曼哈頓則包括了華盛頓廣場公園(Washington Square Park)以下的區域，其中華埠和下東城均囊括在內。

第十選區此前的代表人物為民主黨資深國會眾議員納德勒(Jerry Nadler)，但根據新畫定的國會選區圖，第十選區的核心地區被畫入共和黨國會眾議員馬隆尼(Carolyn Maloney)的第12選區，納德勒21日也在推特上表示，他將參與12選區的競選。

「亞太裔投票聯盟選區重畫工作組」(APA VOICE Redistricting Task Force)協調員歐陽蕭安在選區重畫的進程中一直站在最前端，她21日表示，對此次結果「非常滿意」。

不僅如此，皇后區的國會第6區擁有比布碌崙和曼哈頓更大的優勢，歐陽蕭安指出，包括木邊、傑克森高地(Jackson Heights)、以及華、亞裔民眾聚集的艾姆赫斯特、法拉盛和部分貝賽地區，他們將有45.8%的可投票人口，將直接撼動選舉時的話語權。

布碌崙 投票 曼哈頓

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