市主計長蘭德訪日落公園華社

紐約市主計長蘭德(Brad Lander)20日拜訪布碌崙 (布魯克林)日落公園 多個華人組織，並參與由華策會布碌崙分會舉辦的「美國長者月」，聽取華裔民眾的心聲；蘭德表示，通過與社區組織建立聯繫，以了解並提供社區所需資源，同時處理遊民 問題來改善社區治安，將是反擊仇恨暴力犯罪的關鍵。

蘭德20日先到華策會與數十位華裔耆老慶祝長者月，日落公園第38選區市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)也到場參與；兩人在手工老師的帶領下學習製作紙鶴，蘭德表示，他走訪華社聆聽當地民眾的心聲，也很開心看見多元族裔的文化在紐約市發展，希望亞裔如同紙鶴般「展翅高飛」。

蘭德與市長亞當斯(Eric Adams)在保釋改革法上有不同意見，他表示，研究顯示，保釋改革並不是造成社區犯罪上升的原因；儘管是在上升，但全美都有這個趨勢，「我們應將精力專注在真正能保障民眾安全的問題上，制定安全計畫。」

他說，患有精神疾病的遊民最有可能與種族主義有牽連，因此解決遊民問題是關鍵一步，應提供住宿以及心理健康服務，提供有效的幫助；除此之外，市府也會和社區組織建立聯繫，通過他們了解並滿足當地社區的需求，社區的安全有了進一步的保障，而不是怪罪在保釋改革法上。

蘭德隨後拜訪布祿崙華人協會，會長麥保羅表示，去年市老人局(Department for the Aging)了解他們的需要，進而通過兩間老人中心的提案申請；然而有時申請的條件過於苛刻，華協會也需要更長的時間去審核或滿足當局的要求。對此蘭德指出，將代替華協會，與當局進行溝通。

麥保羅也針對7、8大道改單行道、以及8大道遊民所建案，向蘭德投訴，希望市府能在程序上保持透明化，並與社區積極展開對話，而不是隱瞞態度。