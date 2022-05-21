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白思豪宣布參選華埠選區國會議員

編譯孫梁／綜合20日電
白思豪20日宣布將參選第十選區國會議員。(前市長辦公室提供)
白思豪20日宣布將參選第十選區國會議員。(前市長辦公室提供)

前紐約市長白思豪(Bill de Blasio)20日宣布將參選曼哈頓華埠所在選區第十選區的國會議員，他卸任後有何政治打算各界猜測不斷，如今終於塵埃落定。

白思豪在電視台MSNBC「早安，喬」節目表示，是民調促使他決定參選國會第十選區的席位，「民調顯示人們受到傷害，需要迅速得到協助，更需要能協助他們的領袖。我知道如何提供協助，我在為市民服務的多年期間就知道如何協助，因此我今天正式宣布參選。」

現任市長亞當斯(Eric Adams)去年競選時得到白思豪的支持，白思豪參選國會也希望得到對方的支持，但亞當斯表示：「還要看都有誰競選，白思豪沒告訴我他要參選。」

白思豪曾考慮競選州長和其他選區的國會席位，經過數月權衡，最終在兩天前成立了競選國會第十選區的探索委員會；第十選區的代表目前是民主黨的資深國會眾議員納德勒(Jerry Nadler)。

根據新畫定的國會選區圖，第十選區的核心地區被畫入共和黨國會眾議員馬隆尼(Carolyn Maloney)的第12選區，因此納德勒的連任競選要在第12選區展開，致使該席位出現空缺。

新畫的第十選區包括布碌崙(布魯克林)西部大部分地區、白思豪的居住地公園坡(Park Slope)和包括華埠社區所在的曼哈頓下城一部分。

但白思豪不是唯一的政治人物有興趣角逐國會第十選區，其他競爭者包括州參議員霍伊曼(Brad Hoylman)、市議員利華娜(Carlina Rivera)、前市議員亞斯基(David Yassky)，州眾議員卡羅爾(Robert Carroll)、文雅麗(Jo Anne Simon)和牛毓琳等多位州眾議員。

白思豪在眾多參選人中的知名度最高，但政治包袱也最多，包括市長任內在公共安全等方面經常受到左右兩派的批評，還爆出募捐活動遭到聯邦調查等醜聞。但布碌崙民主黨主席赫爾梅林(Rodneyse Bichotte Hermelyn)為他背書說：「白思豪是最有資格的進步派參選人，相信他能取勝多元化的第十選區。」

白思豪剛宣布參選，旋即設立了募捐網站，說「無論我走到哪裡，人們都問『還會好起來嗎』。我從心裡說會的，我們必須讓所有人更好，拯救民主的途徑就是參與。」

白思豪 眾議員 華埠

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