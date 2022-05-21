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熱浪周末襲紐約 恐飆至百度

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市及三州地區，周末高溫恐飆至100度。(記者顏嘉瑩/攝影)
紐約市及三州地區，周末高溫恐飆至100度。(記者顏嘉瑩/攝影)

受到美西南部熱浪影響，以紐約市為中心的三州都會區(Tri-state Area，包含部分紐約州、新州、康州城市)21、22日將出現極端高溫，溫度將上升至華氏95至100度；國家氣象局(National Weather Service)也發布高溫警報，為過去16年來，首次早在5月就發布的高溫警報。

根據氣象監測，今年在中央公園測得最高溫度尚未超過80度，但受到熱浪的影響，周六(21日)早上11點前中央公園的溫度就會一路上升，最高可達95至100度，搭配濕度增加，空氣將使人感覺更濕黏，體感溫度恐怕更高。

市緊急事務處理局(NYC Emergency Management Department)則在周六中午12時至晚8時發布「高溫預警」(Heat Advisory)，提醒民眾在期間盡量避免劇烈的戶外活動。

周六晚氣溫可降到70多度，但周日(22日)氣溫又會攀升到90多度、體感氣溫約在96度，下午之後可能出現一場雷雨，將會打破此次熱浪帶來的高溫，氣象專家預估，當日最低溫在72度，與自1959年以來5月中最高的低溫紀錄持平。

氣象學家德布魯因(Dylan DeBruyn)表示，1941年中央公園創下96華氏的高溫紀錄，他預計周日氣溫可達92度或甚至更高；然而，1992年紐約皇后區拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)創下94度高溫，他也預估周日在城市機場範圍的氣溫預計可能打破該紀錄。

周一(23日)溫度會回歸到正常，約72度伴隨著微風。

高溫 中央公園 熱浪

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