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華男車禍喪生 疑遭新州警誤撞…妻女盼查明真相

記者張心／紐約報導
一輛型號為CRV的本田休旅車連環撞車，導致數人傷亡。(截自ABC視頻)
一輛型號為CRV的本田休旅車連環撞車，導致數人傷亡。(截自ABC視頻)

日前在新澤西州連環撞車案中不幸喪生的41歲法拉盛華裔男子潘君烴，據社區人士20日轉述家屬得知消息，現場目擊者表示，潘君烴疑為在警匪追車過程中不幸遭警車撞擊身亡；其妻小蝸居在法拉盛，除了為未來生計發愁外，也已申請法律援助調查，力求盡快查明真相。

根據新州警方公文，17日下午約3時15分，在新州帕特森(Paterson)一輛型號為CRV的本田休旅車，撞上一輛停在路旁的警車後失去控制，於當地緬街(Main St.)及市場街(Market St.)交口處，再撞上另一輛車，及包括潘君烴在內的七名行人。

潘君烴當場死亡，其餘六名傷者被送往附近聖約瑟夫大學醫學中心(St. Joseph's University Medical Center)後，已脫離生命危險。

紐約社區人士陳熠以及獨立司機工會的華人司機召集人陳海靈19日晚慰問家屬，表示該案「很離奇」；陳熠20日接受本報採訪時轉述家屬消息，表示有不少現場目擊證人說，車禍起因疑為警匪追逐。

據目擊證人，警方在執勤追偷車賊的過程中發生車禍，偷車賊的車撞到警車，警車後又撞倒潘君烴；陳熠表示，家屬已尋求法律援助，律師將發起獨立調查，探究全案起因和經過。

根據潘君烴妻子回憶，當時自己在和丈夫合夥經營的「新利」(New Sin Lee)中餐館工作，車禍案發地和餐館十分接近，聽到外面發生車禍，跑出去看，看到「有人卡在了一台黑車下面，但具體沒看清，現場很混亂。」

之後她試著打電話給丈夫，但多次不通，又找潘君烴的哥哥打電話試圖取得聯絡，一些店裡老顧客找來，才說「好像是潘君烴被撞了，被卡在車下面，頭部血肉模糊。」

陳熠表示，潘君烴妻子趕緊又去現場，但那時黑車不見了，下面的屍體也被拉走了。」

目前新州警方給出的案情結果為，31歲的非裔男子拉斯賓(Harold Rasbin)被判定為兇手，駕車導致此起連環撞車案，被控嚴重過失殺人罪(Aggravated Manslaughter)等數項罪名。

陳熠說：「家屬不確定目擊證人和官方的說辭孰是孰非，走投無路時找到我們希望得到社區的幫助。」

據了解，潘君烴一家五口「蝸居」在法拉盛一個小房間，陳熠表示，「生活不算好，家裡的頂樑柱撒手人寰，餐館生意無法繼續，唯一的經濟來源被切斷，遺孀又要撫養父母和女兒，未來生活相當困難。」

潘君烴1981年出生於中國福州亭江，2000年和妻子移民美國，同現年12歲的女兒，及妻子的父母們一同住在法拉盛；據悉，潘君烴的父母仍在中國，陳熠表示，若家屬有需要來美處理後事，將會協助申請。

31歲的非裔男子拉斯賓被判定為始作俑者被抓獲。(截自ABC視頻)
31歲的非裔男子拉斯賓被判定為始作俑者被抓獲。(截自ABC視頻)
潘君烴經營的「新利」(New Sin Lee)中餐館關閉。(截自ABC視頻)
潘君烴經營的「新利」(New Sin Lee)中餐館關閉。(截自ABC視頻)
一輛型號為CRV的本田休旅車連環撞車，導致數人傷亡。(截自ABC視頻)
一輛型號為CRV的本田休旅車連環撞車，導致數人傷亡。(截自ABC視頻)

車禍 法拉盛 新州

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