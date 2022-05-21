亞當斯批槍枝暴力荼毒青少年：賣槍像賣糖果…惡性循環

紐約市涉槍犯罪愈見低齡，十幾歲孩童持槍互射，致11歲無辜女孩喪命。市長亞當斯(右)20日再籲控槍。(取自市長辦公室)

布朗士 一名11歲女孩近日遭兩名15歲和18歲的嫌犯當街開槍射殺，紐約市長亞當斯 (Eric Adams)與市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)20日召開記者會，稱這兩名少年嫌犯也曾為槍擊 暴力的受害者，涉槍犯罪愈見低齡，「太多年輕生命遭暴力荼毒，形成了惡性循環」。

警方表示，11歲的受害者泰雅(Kyhara Tay)16日下午4時50分左右，和其家人散步至威徹斯特大道(Westchester Avenue)交福克斯街(Fox St.)處；此時15歲的嫌犯戈德溫(Matthew Godwin)在摩托車後座上正瞄準街上一個既定目標。

警方稱，不料子彈沒有擊中戈德溫的上述目標，卻擊中了泰雅的腹部；這名小女孩跑進了附近一家美甲沙龍後暈倒，送醫不治，該案引起社會譁然。

轄區41分局的警探20日一早在布朗士一汽車旅館內逮捕了戈德溫，他當時正與兄弟和母親在一起；市警總探長(James Essig)表示，戈德溫的母親可能會因躲避執法機關被逮捕而遭起訴。

戈德溫目前被控犯有謀殺罪、過失殺人罪和兩項非法持有武器罪，這些罪名都是以成年人身分提出的；警方表示，他們仍在搜捕18歲的摩托車騎手博江(Omar Bojang)。

西維爾表示，加害和受害兩方均為十幾歲的青少年，而且戈德溫此前沒有被捕紀錄，甚至還曾是槍擊案的受害者；涉槍犯罪愈見低齡，「太多年輕生命遭暴力荼毒，形成了惡性循環」。

亞當斯則在記者會上繼續將矛頭指向槍枝製造和銷售業者，他說，「我們仍然被一個把利潤置於公共安全之上的槍枝行業劫持」。

「槍枝如今像糖果和漫畫書一樣隨意售賣」，亞當斯說，孩子們已經不把它看作是會致人於死地的武器，而是可以隨意使用且不用為其負責的玩物。