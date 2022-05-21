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班森賀2萬人請願 反建遊民收容所

記者顏潔恩／紐約報導
寇頓與反對者日前舉行線上會議，針對遊民所建案向社區報告最新消息。(視頻截圖)
寇頓與反對者日前舉行線上會議，針對遊民所建案向社區報告最新消息。(視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)華社州眾議員寇頓(William Colton)，日前與當地華人民眾，再次針對班森賀Bath大道2147號及國王高速路(Kings Highway)兩間遊民收容所展開線上會議，透露已收集上萬份請願簽名，將呈給市府再強調反對的意願。

會議中，寇頓提到針對Bath大道收容所、國王高速路137號收容所分別徵得2萬和1萬個請願簽名，將會交給市長或市府官員；反對者希望傳達社區在兩個遊民所建案達成協議且「團結一致」，絕不會改變的心意。

另外，寇頓也提到和市社會服務局(Department of Social Services)局長簡金思(Gary P. Jenkins)會面，直接向他指出目前解決遊民問題的制度行不通，尤其是在公共設施附近興建收容所，過去就曾出現失敗的情況；市府應專注減少遊民數量，此外也能善用市房屋局(NYCHA)的空置房屋，而不是一味建遊民所。

對此，簡金思希望能親自訪問上述兩個地址，寇頓則表示將會組織一次介紹活動，展示兩個地址之餘，也再次強調不適合建用收容所的原因。

針對Bath大道收容所，儘管市府已打消在當地建收容所的計畫，但反對者表示仍要市府「白紙黑字」寫明坐實，否則還是會持保守態度，並觀察市府動向。

至於國王高速路遊民所，相關業主目前已向樓宇局提交商業混合用途建築的工程圖，該處占地總面積6萬1083平方呎，地下室可容納22個停車位，一樓有商業出租，共有35個住家單位；寇頓將持續關注問題，有任何最新進展將告知社區。

遊民 布碌崙 眾議員

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