華女捲入幫派紛爭 連累無辜男伴遭槍殺焚屍

黃妮可(中)因被搶劫捲入幫派紛爭，遭人槍殺焚屍。(記者張晨/翻拍)

23歲的華裔女子黃妮可(Nikki Huang，音譯)和其22歲的男伴帕瑞拉(Jesse Parrilla)日前被發現死於布朗士 僻靜處一輛被燒毀的車內，驗屍後認定二人被槍殺焚屍；警方20日調查發現，黃妮可的死涉及曼哈頓下城黑幫爭鬥，因她曾遭到對立幫派 成員搶劫；而帕瑞拉對此毫不知情，只是「在錯誤的時間出現在錯誤的地點，被人與黃妮可一同處決。」

警方表示，這二敵對幫派分別為上山幫(Up the Hill)與下山幫(Down the Hill)，黃妮可15日遭到下山幫派成員搶劫，但案發後她並沒有報警，而是向其在上山幫的朋友抱怨此事。

警方稱，這兩個團伙為第二代紐約幫派，擁有不短的根基；下山幫的地盤為字母城(Alphabet City)，而上山幫則控制著下東城。

黃妮可母親經營的「華隆餐廳」外的悼念壇。(記者張晨/攝影)

15日的劫案發生後，雙方的報復行動陸續展開，警方表示，當晚11時18分左右，39歲的下山幫主力成員阿特金森(Brandon Atkinson)在字母城遭人槍殺，目前尚不清楚是否是他搶劫了黃妮可，但他在被送往表維醫院(Bellevue Hospital)後死亡。

下山幫也很快進行了報復，不到一小時後，上山幫的兩名成員在派克街(Pike St.)遭槍擊 受傷。

警方認為，下山幫成員在15日晚至16日凌晨綁架了黃妮可，而當時她正和帕瑞拉在一起，但帕瑞拉對此毫不知情。

無辜男伴帕瑞拉與黃妮可一同遭人槍殺焚屍。(取自Genesee社區大學官網)

這兩人被當作人質抓住，警方表示，下山幫成員用槍指著黃妮可，迫使她給一名家住皇后區的朋友打電話，謊稱自己「忘記帶鑰匙，需要地方留宿，並需要他外出幫忙結算車費」，如此幫派成員便可趁機伏擊報復。

該名受害者是27歲的沙利文(Maurice Sullivan)，16日凌晨2時20分左右，他外出迎接黃妮可時，一輛深色轎車停在了他的身邊，並有人朝其左側面部開了槍。

但警方稱，沙利文先後接受了兩次問話，對話中完全沒有提及黃妮可的存在，而是撒謊稱自己當時到下樓丟垃圾遭到槍擊。

23歲的華女黃妮可因被搶劫捲入幫派紛爭。(記者張晨/翻拍)

槍擊案發生後，下山幫的報復並未停止，而是將黃妮可和帕瑞拉送到了布朗士海岸路(Shore Road)上的一僻靜樹叢旁，兩人在該處被槍殺後焚屍。

「現在看來，他似乎是在錯誤的時間出現在了錯誤的地點」；消息人士說，帕瑞拉沒有犯罪記錄，他當時只是和黃妮可在一起。

「他是個好心的人，只是幫朋友搭車」；帕瑞拉的母親莫拉萊斯(Michelle Morales)說：「我兒子什麼都不知道，因為他絕不會讓自己陷入那般境地。」

20日黃妮可位於華埠格蘭街(Grand st.)的美甲沙龍「Nails by Nikki」仍在營業，而同一條街由其母親經營的華隆中餐廳(Wa Lung Kitchen)則大門緊閉。

據黃妮可不願透露姓名的朋友表示，她生前性格開朗，廣交朋友，對脾氣相投的人總是笑臉相迎，但反之則不然；或許就是這種直爽不羈的性格才給其惹來了殺身之禍。