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一中政策vs.一中原則 國務院發言人批中扭曲美國政策

紐約客談／紅旗法案惹議 紐約治安無藥可救?

紐約客談

18歲槍手詹德隆(Payton Gendron)因白人至上主義，日前在紐約上州水牛城超市濫射，造成13人死傷；州長霍楚(Kathy Hochul)本周簽署行政令，要求州警根據州紅旗法(Red Flag Laws)加大槍枝管控力度。

詹德隆雖曾在學校發表過殺人的言詞，但卻因沒有明確的行凶對象而躲過紅旗法，並數度購得槍械，包括作案用的半自動步槍。

紐約州自2019年實施紅旗法以來，法官共頒布了589項禁止持槍令，相當於每月頒布18道，剝奪高危險人物的擁槍權。

紅旗法的舉發者可以是被禁制對象的親眷、執法人員或學校教職員；舉發程序包括向各州法院體系的郡級單位提出申請，「沒收可能對自己或他人造成傷害者的槍枝。」這也通常被稱為「極端風險保護令」(Extreme Risk Protection Order)。

紅旗法只是美國類似19項法案中的其中一項，但水牛城槍案令人質疑詹德隆去年就曾揚言在校園發動槍案並送精神評估，為何依然可購得槍枝。

目前還沒有足夠的研究來了解紅旗法對殺人案的影響，因為這些法律通常用於從自殺者手中沒收槍支，而且使自殺率有了小幅降低；在美國，大多數死於槍支的人都是自殺，但紅旗法對殺人案和大規模槍擊案的影響尚不清楚。

許多大規模槍擊的製造者，其實會在某種程度上提前「展示」自己的計畫，隨著紅旗法的推廣，這代表著人們知道了這些法律的存在，並願意舉報那些可能存在風險的人。

紅旗法是一個重要的工具，但它不是萬靈藥，仍須各方協同作戰，共抵槍枝暴力。

（紐約客談，每周二至周六見報）

槍支 槍擊 紐約上州

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