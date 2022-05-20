紐約市70名法官長島度假唱K 20人染疫

超過70名紐約市法官上周末到長島最東端的蒙托克燈塔度假唱K，導致20人染疫。（美聯社）

州法院系統發言人19日確認，超過70名紐約市 法官上周末到長島最東端的蒙托克燈塔(Montauk Lighthouse)度假唱K，結果導致20人感染新冠肺炎，不過無人出現重症。

紐約時報報導，紐約市法官每年都會有為期三天的集體度假活動；州法院系統發言人查爾芬(Lucian Chalfen)表示，所有染疫法官都已接種疫苗，已經出現症狀的法官已放病假隔離，無症狀的法官將自我隔離五天並檢測陰性後返崗工作，但仍需在公共場合與法庭配戴口罩 ；不過，查爾芬並未透露有多少法官屬於無症狀，並表示20名法官染疫不會造成法庭審案負擔過重。

法官們的度假地點是Gurney's Star Island，原名蒙托克遊艇俱樂部(Montauk Yacht Club)，刑事法官委員會經常選擇此地舉辦活動，參加的法官包括紐約市的刑事法官及升遷到州高等法院的代理法官；知情人透露，法官們的度假活動包括唱K，幾位法官還頗具熱情；然而唱歌會導致口水大量噴出，這可能加速傳染，疫情初期有不少合唱團就爆發群體疫情。

紐約州法院系統的疫後恢復一直進展緩慢；2020年夏季，刑事法庭的積壓案件數量高達3萬9200件，而到兩年後的今天，大部分案件仍未處理，只有涉槍案件被加速處理，導致許多推遲審理的案件嫌疑人仍被囚監獄 。

例如，聯邦政府負責監管雷克島監獄的馬丁(Steve Martin)日前提交報告稱，雷克島監獄有28%的在押人員已關押超過一年，近300人的關押時間已經超過三年；他請求州法庭行政辦公室(Office of Court Administration)和其他相關單位合作，盡快處理積案。

目前州法庭依然要戴口罩，但已經極少有人執行，法官和法庭工作人員自己就經常不戴口罩，有的人只把口罩掛在下巴上；上月，州法庭系統表示，將開除超過100名不願接種疫苗的法庭工作人員；還有四名法官也拒絕接種，查爾芬當時表示，所有拒絕接種疫苗的法官將被禁止進入法庭建築，必須居家工作。