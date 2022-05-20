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疫情雖反彈 紐約MTA客流量創疫後新高

記者和釗宇／紐約報導
MTA主席利博(中)19日宣布，紐約市地鐵、長島鐵路和北線鐵路的日客流量均創下疫情以來新高。(MTA提供)
MTA主席利博(中)19日宣布，紐約市地鐵、長島鐵路和北線鐵路的日客流量均創下疫情以來新高。(MTA提供)

儘管紐約州新冠疫情正在反彈，但疫後恢復似乎進展順利，州長霍楚(Kathy Hochul)和大都會運輸署(MTA) 主席利博(Janno Lieber)19日宣布，紐約市地鐵長島鐵路(Long Island Rail Road)和北線鐵路(Metro-North Railroad)的日客流量，近幾日均創下疫情以來新高，預示著經濟正在復甦。

根據MTA的數據，紐約市地鐵在18日的客流量達到360萬人次，超過17日剛剛創下的疫後客流量紀錄；同時，長島鐵路和北線鐵路17日的客流量分別達到18萬2700人次和16萬2100人次，均打破幾周前創下的疫後客流量新高。

其中，紐約市地鐵17日的客流量比5月5日增長約9萬人次，長島鐵路17日的客流量比5月11日增長4000人次，北線鐵路則比10日增長3000人次；而根據紐約市捷運局(New York City Transit)數據，全市上周的客流總量接近2400萬人次，創下疫後單周最高。

霍楚表示，紐約市公共交通創下疫後里程碑，「這是我們疫後恢復最鼓舞人心的指標；公共交通系統是紐約的血液，我們將繼續盡可能提高客流量，加速經濟復甦。」

同時，使用無接觸付費系統OMNY的人數也創下歷史新高，5月18日共有近120萬次乘坐使用的是OMNY系統；此前MTA為鼓勵民眾回歸地鐵、節約通勤成本並減少通勤客的不確定性，只要民眾使用非接觸感應式交通付費系統OMNY，七天內乘坐全市地鐵或公車費累計33元後，即可無限次免費乘坐地鐵或公車。

至此，本月以來紐約市地鐵客流量已經四次創下疫後新高，長島鐵路和北線鐵路的疫後客流量新高均出現在過去三周內；但與此同時，紐約州疫情仍在反彈之中，根據州府數據，全州18日新增病例1萬1199例，檢測陽性率為8.51%，雖然住院人數有所減少，但ICU住院人數、插管治療人數均有所增加，新增死亡19人；此前，紐約市已經被畫入疫情「高風險」區。

紐約市地鐵、長島鐵路和北線鐵路的日客流量均創下疫情以來新高，圖為19日的曼哈頓大...
紐約市地鐵、長島鐵路和北線鐵路的日客流量均創下疫情以來新高，圖為19日的曼哈頓大中央車站。(MTA提供)
紐約市地鐵日客流量連續兩日創下疫情以來新高，預示著經濟正在復甦。（記者和釗宇／攝...
紐約市地鐵日客流量連續兩日創下疫情以來新高，預示著經濟正在復甦。（記者和釗宇／攝影）
紐約市地鐵日客流量連續兩日創下疫情以來新高，預示著經濟正在復甦。（記者和釗宇／攝...
紐約市地鐵日客流量連續兩日創下疫情以來新高，預示著經濟正在復甦。（記者和釗宇／攝影）
紐約市地鐵日客流量連續兩日創下疫情以來新高，預示著經濟正在復甦。（記者和釗宇／攝...
紐約市地鐵日客流量連續兩日創下疫情以來新高，預示著經濟正在復甦。（記者和釗宇／攝影）

長島鐵路 地鐵 紐約市

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