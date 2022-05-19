我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州通報美國今年首例「猴痘」感染 患者曾赴加拿大

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

前社區大學籃球員與華裔女伴 遭射殺焚屍車中

記者張晨／紐約報導
帕瑞拉和其女伴黃妮可在布朗士被人射殺後在車內焚屍。(取自Genesee社區大學官網)
帕瑞拉和其女伴黃妮可在布朗士被人射殺後在車內焚屍。(取自Genesee社區大學官網)

一名22歲的前社區大學籃球運動員和一名華裔女子16日被發現死於布朗士一輛燃燒的汽車中；警方18日稱，二人並非死於火中，而是被人用槍射殺後焚屍；該名華裔女子為曼哈頓下東城一家美甲店的老闆，其父母也在同區域經營中餐館。

人們駐足悼念黃妮可遭人槍殺焚屍。(記者張晨/攝影)
人們駐足悼念黃妮可遭人槍殺焚屍。(記者張晨/攝影)

警方表示，案件發生在當日凌晨4時15分左右，在布朗士的海岸路(Shore Road)上，發現了一輛被大火吞噬的本田雅閣汽車；22歲的帕瑞拉(Jesse Parrilla)和23歲的黃妮可(Nikki Huang，音譯)已被燒成了兩具焦屍。

市驗屍官18日證實，帕瑞拉胸部和頭部中槍，黃妮可頭部和頸部中槍；警方在燒毀的車內外發現了彈道證據。

警方表示，兩名受害者都沒有犯罪記錄，莫拉萊斯表示，兒子死前在Uber Eats工作，即將開始在表維醫院(Bellevue Hospital)收發室的新工作，但他一直夢想進入職業籃球聯盟。

悼念壇中的蠟燭依舊明亮。(記者張晨/攝影)
悼念壇中的蠟燭依舊明亮。(記者張晨/攝影)

而當天載黃妮可一程是在「幫她的忙」，帕瑞拉的母親莫拉萊斯(Michelle Morales)在接受「每日新聞」採訪時表示，他們兩人是中學同學；「黃妮可需要搭車，就給我兒子打了電話，但我不知道他們怎麼到了布朗士。他一整天都在家，原本應該晚上來接我，但一直沒有出現，我不停的打他的電話，就是無人接聽。」

黃妮可是華埠格蘭街(Grand st.)美甲沙龍「Nails by Nikki」的老闆，這間店是她父母送給她21歲的生日禮物；而同一條街的華隆中餐廳(Wa Lung Kitchen)則由她父母經營。

門口貼著「妮可我們愛你」。(記者張晨/攝影)
門口貼著「妮可我們愛你」。(記者張晨/攝影)

18日華隆餐廳外擺放著悼念花束，黃妮可的朋友表示，她是個善於交際的人，願意給身邊的朋友免費美甲；「她總是照顧每個人，問你餓不餓。平常不是在美甲店就是在餐廳。」

目前該案仍在調查之中，警方未對案發原因做出置評。

人們駐足悼念黃妮可遭人槍殺焚屍。(記者張晨/攝影)
人們駐足悼念黃妮可遭人槍殺焚屍。(記者張晨/攝影)
華隆餐廳外的悼念壇。(記者張晨/攝影)
華隆餐廳外的悼念壇。(記者張晨/攝影)

布朗士 汽車 華裔

上一則

疫情高風險 亞當斯反對重啟口罩令

下一則

地鐵槍案中五彈 華男新移民陷困境

延伸閱讀

皇后區第7社委會單身遊民所啟用 全市39遊民所地點考察中

皇后區第7社委會單身遊民所啟用 全市39遊民所地點考察中
長島兩郡升染疫高風險 全紐約州最差

長島兩郡升染疫高風險 全紐約州最差
市府力推平均分配 法拉盛將建更多遊民所

市府力推平均分配 法拉盛將建更多遊民所

紐約客談／百萬人死亡 預示抗疫曙光

紐約客談／百萬人死亡 預示抗疫曙光
法拉盛新冠陽性率23% 遠超全市平均8.23%

法拉盛新冠陽性率23% 遠超全市平均8.23%

熱門新聞

受害人之一張東旭(右)向朱立創訴說情況。(記者鄭怡嫣/攝影)

銀行存款被盜領 紐約華人損失十幾萬

2022-05-11 11:57
布碌崙4月12日地鐵槍擊案中的受害學生葉卓軒，左腿被擊中，流血不止。(讀者提供)

紐約布魯克林地鐵槍擊案／兒恐殘疾 華裔母親求援

2022-05-13 07:44
紐約市16日下午到傍晚將出現強風暴天氣。(NBC截圖)

暴風雨今天下午襲紐約 或有冰雹、龍捲風

2022-05-16 13:00
4嫌犯17日下午在皇后區一個地鐵站搶劫乘務員。(市警局提供)

4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝

2022-05-18 13:16
案發地點。（取自谷歌地圖）

17歲男高中生 紐約皇后區中餐館外被射傷

2022-05-11 16:02
一名在2013年透過申請政治庇護獲得綠卡的華女，由於當時委託的移民律師涉嫌移民詐欺，該華女政庇身分的正當性也同樣遭到當局懷疑。(記者顏嘉瑩/攝影)

律師涉移民詐欺 華女遭受牽連

2022-05-16 10:25

超人氣

更多 >
周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理
零售商示警通膨 道指重挫1165點

零售商示警通膨 道指重挫1165點
南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會

南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會
一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案

一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案
4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝

4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝