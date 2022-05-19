前社區大學籃球員與華裔女伴 遭射殺焚屍車中

帕瑞拉和其女伴黃妮可在布朗士被人射殺後在車內焚屍。(取自Genesee社區大學官網)

一名22歲的前社區大學籃球運動員和一名華裔 女子16日被發現死於布朗士 一輛燃燒的汽車 中；警方18日稱，二人並非死於火中，而是被人用槍射殺後焚屍；該名華裔女子為曼哈頓下東城一家美甲店的老闆，其父母也在同區域經營中餐館。

人們駐足悼念黃妮可遭人槍殺焚屍。(記者張晨/攝影)

警方表示，案件發生在當日凌晨4時15分左右，在布朗士的海岸路(Shore Road)上，發現了一輛被大火吞噬的本田雅閣汽車；22歲的帕瑞拉(Jesse Parrilla)和23歲的黃妮可(Nikki Huang，音譯)已被燒成了兩具焦屍。

市驗屍官18日證實，帕瑞拉胸部和頭部中槍，黃妮可頭部和頸部中槍；警方在燒毀的車內外發現了彈道證據。

警方表示，兩名受害者都沒有犯罪記錄，莫拉萊斯表示，兒子死前在Uber Eats工作，即將開始在表維醫院(Bellevue Hospital)收發室的新工作，但他一直夢想進入職業籃球聯盟。

悼念壇中的蠟燭依舊明亮。(記者張晨/攝影)

而當天載黃妮可一程是在「幫她的忙」，帕瑞拉的母親莫拉萊斯(Michelle Morales)在接受「每日新聞」採訪時表示，他們兩人是中學同學；「黃妮可需要搭車，就給我兒子打了電話，但我不知道他們怎麼到了布朗士。他一整天都在家，原本應該晚上來接我，但一直沒有出現，我不停的打他的電話，就是無人接聽。」

黃妮可是華埠格蘭街(Grand st.)美甲沙龍「Nails by Nikki」的老闆，這間店是她父母送給她21歲的生日禮物；而同一條街的華隆中餐廳(Wa Lung Kitchen)則由她父母經營。

門口貼著「妮可我們愛你」。(記者張晨/攝影)

18日華隆餐廳外擺放著悼念花束，黃妮可的朋友表示，她是個善於交際的人，願意給身邊的朋友免費美甲；「她總是照顧每個人，問你餓不餓。平常不是在美甲店就是在餐廳。」

目前該案仍在調查之中，警方未對案發原因做出置評。