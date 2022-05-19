亞裔心理健康服務資源少 民代、社區領袖籲加強投入

市公立醫院下屬的城市保健與亞裔社區領袖、民代18日在市政廳前舉行集會，呼籲市府關注亞太裔女性的心理健康問題。(記者和釗宇／攝影)

根據調查顯示，超過六成的亞太裔女性因疫情 導致焦慮，但面臨語言和文化隔閡，缺乏相關支持資源；市公立醫院下屬的城市保健(MetroPlus Health)與亞裔 社區領袖、民代，18日在市政廳前舉行集會，呼籲市府關注亞太裔女性的心理健康 問題，投入更多資源。

影音來源：記者和釗宇

MetroPlus Health醫療長紹爾表示，超過六成的亞太裔女性表示疫情導致焦慮，高於全市53%的平均水平。(記者和釗宇／攝影)

MetroPlus Health醫療長紹爾(Sanjiv Shah)表示，亞太裔女性對心理健康服務的需求很大，但相關支持資源卻極度缺乏；根據MetroPlus Health上月進行的調查，超過六成的亞太裔女性表示疫情導致焦慮，高於全市53%的平均水平；68%的亞太裔女性表示，與心理健康專家交流將對人生產生積極影響。

市公立醫院下屬的城市保健與亞裔社區領袖、民代18日在市政廳前舉行集會，呼籲市府關注亞太裔女性的心理健康問題。(記者和釗宇／攝影)

然而，只有28％的亞太裔女性表示感受到親友在心理健康方面的支持，這一比率低於全市女性平均的35%；同時，只有69%的亞裔女性表知道可以與家庭醫生討論心理問題，遠低於全市80%的平均水平；另外，僅有35%的亞裔女性知道社區組織可以提供不同語言的心理健康服務。

李琳達表示，心理健康問題在疫情之前就缺乏投資，而現在追加心理健康投資更為重要。(記者和釗宇／攝影)

市議會心理健康委員會主席韓裔李琳達(Linda Lee)表示，心理健康問題在疫情之前就缺乏投資，而現在追加心理健康投資更為重要；她指出，新財年市衛生局的20億元預算中，有6億8900萬元專門用於心理健康服務，但這些資金仍然不夠；「我們將繼續爭取更多資源，移民社區尤其面臨文化上和語言上的隔閡，需要多元化的服務團隊。」

黃敏儀說，亞裔民眾應克服文化上對心理健康問題的羞恥感。(記者和釗宇／攝影)

華裔市議員黃敏儀說，亞裔社區在文化上對心理健康問題帶有羞恥感，因此主動尋求幫助的人不多；「亞裔民眾在遇到抑鬱、焦慮和其他心理健康問題時，不應感到羞恥，而也是應盡快找到醫生尋求幫助。」

MetroPlus Health市場和社區關係部經理劉爽表示，MetroPlus Health心理健康服務的員工非常多元，有多達40種語言的服務；MetroPlus Health還將在25日(周三)中午12時至下午1時舉行題為「共同發聲」(Speaking Up Together)線上會議，民眾可在aapimentalhealth.eventbrite.com註冊參加。