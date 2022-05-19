華婦布魯克林遭襲胸 警緝黑髮男

警方正通緝該名涉嫌強行觸碰華婦的男子。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)日落公園 華社日前發生一起強行觸摸(Forcible Touching)案件，一名華婦走在街上，遭迎面而來的陌生男子伸手碰觸胸部；轄管當地的市警66分局目前對色狼發布通緝令，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警紀錄，該案發生於本月3日下午3時左右，在9大道交58街路口處；一名59歲的華婦步行經過此處時，迎面而來一名陌生男子在擦身而過時突然伸出狼爪，隔著衣服觸碰了華婦的左胸，接著往8大道方向逃逸。

警方表示，受害者並沒有受到肢體傷害；華婦報警後，警員到場協助調查，通過附近住宅的監控錄像，取得嫌犯的外貌特徵。

根據圖像，嫌犯疑似是一名年輕的外族裔男子，犯案時身穿黑色上衣、灰色長褲，背著灰色書包、黑髮；警方目前已對此展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。