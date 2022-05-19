霍楚簽令成立反恐辦 監控社媒防極端分子

霍楚簽署行政令成立州內反恐辦公室與網路安全部。(取自州長辦公室)

18歲的白人至上 主義者詹德隆(Payton Gendron)日前身著軍服、全副武裝進入紐約州水牛城非裔社區超市開槍掃射，造成至少十死三傷，引起社會譁然；州長霍楚 (Kathy Hochul)18日簽署行政令，並推動立法，就此案成立州反恐辦公室和網路安全部，打擊州內恐怖主義活動。

霍楚表示，她簽署的行政令，將促成首個反恐辦公室，專門追蹤州內的恐怖主義動向；並專門設立一個監控社交媒體的網路安全部門，防範極端分子的潛在威脅。

另一項行政令則要求州警根據州紅旗法(Red Flag Laws)加大槍枝管控力度；該法允許執法人員向政府申請「沒收可能對自己或他人造成傷害的人的槍枝」，這通常被稱為「極端風險保護令」(Extreme Risk Protection Order)

霍楚指出，「只要執法者有理由相信某人將對自己或公眾構成威脅，就可以沒收他們所擁有的槍枝，同時不能再另行購買。」

此案也正式移交州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室，稱詹德隆作案前曾大肆通過網路煽動白人至上和發表種族主義言論。

詹樂霞在一份聲明中表示，她的辦公室正在對水牛城槍擊 案兇嫌用來策畫、宣傳和直播恐怖襲擊的社交媒體進行調查。

霍楚也要求州議會通過一系列法案，查補現行相關的州法漏洞，為槍擊暴力執法創造更多便利條件，包括要求警察在24小時內報告槍枝犯罪細節等。

當局表示，該案已經被定義為種族仇恨犯罪，詹德隆去年6月就曾揚言畢業時將在康克林(Conklin)的高中發動槍擊，而遭警方拘留；但在接受了心理評估後於一天半內獲釋，之後沒有採取行動阻止他購買武器或沒收他已經擁有的槍枝。

據悉，詹德隆從其他州買彈匣，但掃射用的衝鋒槍則購於紐約西部；出售該槍的店主表示，「他這樣做是合法的。」

州府議員也就允許該州自行進行槍枝背景調查和提高槍枝經銷商記錄備案等做出了提案。