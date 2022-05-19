我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州通報美國今年首例「猴痘」感染 患者曾赴加拿大

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

疫情高風險 亞當斯反對重啟口罩令

記者胡聲橋／紐約報導
儘管疫情升至高風險，市長亞當斯堅決反對恢復口罩令。(市長辦公室提供)
儘管疫情升至高風險，市長亞當斯堅決反對恢復口罩令。(市長辦公室提供)

紐約市疫情持續升溫，並已進入「高風險」級別，不過市長亞當斯(Eric Adams)18日堅定地表示，他不願意恢復室內或公校口罩令；他表示，面對再一波的疫情，紐約市與從前不一樣，目前可用且有效的治療方法和疫苗，能緩解重症、減少死亡。

亞當斯說：「我們必須時刻準備著，但又不必驚慌」；他表示，紐約和全美已進入新常態，且隨著新冠病毒的演變，未來可能還會出現新變種。「如果每來一種變異病毒，我們就想到封閉、驚慌失措，我們的城市就失去了功能。」

儘管紐約市的新冠疫情已升至高風險，意味著「病毒在社區迅速蔓延，而且對衛生保健系統的壓力越來越大」，但亞當斯堅持認為與病毒相關的住院人數和死亡人數仍保持穩定，沒有急劇上升。

亞當斯說，紐約正憑藉以前沒有的工具，以及所掌握的關於新冠病毒的各種信息，以一種非常有策略的方式來對抗病毒。

亞當斯表示，在發布任何口罩令相關命令前，會與健康顧問及專家會面，進行詳細諮詢，慎重做出決定；當被問及前市長白思豪(Bill de Blasio)的衛生顧問法瑪(Jay Varma)醫生，經常就亞當斯的政策發表不同意見時，亞當斯直言，希望法瑪醫生能尊重他作為市長的角色，讓他們能完成自己的工作，而不是經常發表不同看法，擾亂他的工作。

目前，紐約市衛生局仍敦促民眾，在包括學校的所有公共場所戴口罩；衛生局本周發布的一份諮詢意見指出，戴口罩對那些容易得重症和死亡的人，也就是那些65歲以上或未接種疫苗的人，尤其重要。

市教育局也去信學生家長，表示即便戴口罩非強制，但仍建議所有公立學校兩歲及以上的學生都應戴上口罩，市教育局還敦促每一個五歲及以上的學生接種疫苗，並在符合條件的情況下打加強針。

紐約市民通過訪問市政府關於新冠檢測的網頁，就可以找到最方便的領取免費居家檢測盒的地點和辦公時間；殘障人士可以撥打311，尋求關於新冠檢測盒的幫助和問題解答。

根據州府最新數據，全州陽性率8.27%，新增確診案例共1萬320例，住院人數2705人，較前一日增加56人，死亡人數19人；市府數據，全市陽性率8.88%，新增確診案例4029人，住院人數56人，死亡人數六人。

亞當斯 口罩 紐約市

上一則

亞裔心理健康服務資源少 民代、社區領袖籲加強投入

下一則

前社區大學籃球員與華裔女伴 遭射殺焚屍車中

延伸閱讀

紐約市疫情升至「高風險」 衛生局促戴N95口罩

紐約市疫情升至「高風險」 衛生局促戴N95口罩
紐約客談／再管公校四年？ 盼市長莫忘承諾

紐約客談／再管公校四年？ 盼市長莫忘承諾
亞當斯促延公校控制權 「大概率獲准」

亞當斯促延公校控制權 「大概率獲准」
紐約市疫情將進入高風險 亞當斯促戴口罩

紐約市疫情將進入高風險 亞當斯促戴口罩
區塊鏈存政府文件 亞當斯首度表支持

區塊鏈存政府文件 亞當斯首度表支持

熱門新聞

受害人之一張東旭(右)向朱立創訴說情況。(記者鄭怡嫣/攝影)

銀行存款被盜領 紐約華人損失十幾萬

2022-05-11 11:57
布碌崙4月12日地鐵槍擊案中的受害學生葉卓軒，左腿被擊中，流血不止。(讀者提供)

紐約布魯克林地鐵槍擊案／兒恐殘疾 華裔母親求援

2022-05-13 07:44
紐約市16日下午到傍晚將出現強風暴天氣。(NBC截圖)

暴風雨今天下午襲紐約 或有冰雹、龍捲風

2022-05-16 13:00
4嫌犯17日下午在皇后區一個地鐵站搶劫乘務員。(市警局提供)

4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝

2022-05-18 13:16
案發地點。（取自谷歌地圖）

17歲男高中生 紐約皇后區中餐館外被射傷

2022-05-11 16:02
一名在2013年透過申請政治庇護獲得綠卡的華女，由於當時委託的移民律師涉嫌移民詐欺，該華女政庇身分的正當性也同樣遭到當局懷疑。(記者顏嘉瑩/攝影)

律師涉移民詐欺 華女遭受牽連

2022-05-16 10:25

超人氣

更多 >
周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理
零售商示警通膨 道指重挫1165點

零售商示警通膨 道指重挫1165點
南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會

南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會
一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案

一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案
4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝

4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝