疫情高風險 亞當斯反對重啟口罩令

儘管疫情升至高風險，市長亞當斯堅決反對恢復口罩令。(市長辦公室提供)

紐約市 疫情持續升溫，並已進入「高風險」級別，不過市長亞當斯 (Eric Adams)18日堅定地表示，他不願意恢復室內或公校口罩 令；他表示，面對再一波的疫情，紐約市與從前不一樣，目前可用且有效的治療方法和疫苗，能緩解重症、減少死亡。

亞當斯說：「我們必須時刻準備著，但又不必驚慌」；他表示，紐約和全美已進入新常態，且隨著新冠病毒的演變，未來可能還會出現新變種。「如果每來一種變異病毒，我們就想到封閉、驚慌失措，我們的城市就失去了功能。」

儘管紐約市的新冠疫情已升至高風險，意味著「病毒在社區迅速蔓延，而且對衛生保健系統的壓力越來越大」，但亞當斯堅持認為與病毒相關的住院人數和死亡人數仍保持穩定，沒有急劇上升。

亞當斯說，紐約正憑藉以前沒有的工具，以及所掌握的關於新冠病毒的各種信息，以一種非常有策略的方式來對抗病毒。

亞當斯表示，在發布任何口罩令相關命令前，會與健康顧問及專家會面，進行詳細諮詢，慎重做出決定；當被問及前市長白思豪(Bill de Blasio)的衛生顧問法瑪(Jay Varma)醫生，經常就亞當斯的政策發表不同意見時，亞當斯直言，希望法瑪醫生能尊重他作為市長的角色，讓他們能完成自己的工作，而不是經常發表不同看法，擾亂他的工作。

目前，紐約市衛生局仍敦促民眾，在包括學校的所有公共場所戴口罩；衛生局本周發布的一份諮詢意見指出，戴口罩對那些容易得重症和死亡的人，也就是那些65歲以上或未接種疫苗的人，尤其重要。

市教育局也去信學生家長，表示即便戴口罩非強制，但仍建議所有公立學校兩歲及以上的學生都應戴上口罩，市教育局還敦促每一個五歲及以上的學生接種疫苗，並在符合條件的情況下打加強針。

紐約市民通過訪問市政府關於新冠檢測的網頁，就可以找到最方便的領取免費居家檢測盒的地點和辦公時間；殘障人士可以撥打311，尋求關於新冠檢測盒的幫助和問題解答。

根據州府最新數據，全州陽性率8.27%，新增確診案例共1萬320例，住院人數2705人，較前一日增加56人，死亡人數19人；市府數據，全市陽性率8.88%，新增確診案例4029人，住院人數56人，死亡人數六人。