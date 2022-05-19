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華女患罕見白血病 亟需幹細胞移植…盼亞裔測試伸援

記者鄭怡嫣／紐約報導
傑可布展示幹細胞的口腔抹拭棉棒。(記者鄭怡嫣/攝影)
傑可布展示幹細胞的口腔抹拭棉棒。(記者鄭怡嫣/攝影)

32歲華女許曉嵐(Caryn Hsu)從紐約搬至加州後，罹患罕見的淋巴白血病，除了接受化療，需要進行幹細胞移植，經過近兩個月、7000多份幹細胞口腔抹拭測試中，仍沒有找到適合許曉嵐的幹細胞配對；許曉嵐姊姊許曉寒、法拉盛市議員黃敏儀、以及楊安澤妻子呂艾玲(Evelyn Yang)18日呼籲，幹細胞配對測試簡單快捷，而現有數據庫中亞裔捐獻者的人數欠缺，呼籲更多亞裔參加幹細胞配對測試。

許曉寒介紹，妹妹在紐約出生長大，本來在時尚領域工作的她，在疫情期間到南加州大學攻讀研究生，打算轉職作一名治療師幫助更多的人，但一次例行體檢時，被確診罹患B細胞急性淋巴白血病，在幾個月期間快速惡化，目前瘦了八磅，頭昏眼花越來越頻繁，每周須化療三四次，而化療在消滅變異細胞的同時，也殺死健康的紅血球，需要找到配對的幹細胞移植，才能將存活率提高到70%。

為許曉嵐一家提供幫助的呂艾玲表示，在近兩個月收集的7000多份、多數來自亞裔捐贈者的幹細胞口腔抹拭測試中，仍沒有適合許曉嵐的幹細胞配對；相同種族背景的人，配對率比較高，而現有數據庫中亞裔捐獻者的人數相對少很多，白人配對成功的機率是79%，但亞太裔的機率只有47%。

市議員黃敏儀則表示，5月是亞太裔傳統月，除展示亞裔文化與傳統等，令社區知道亞裔及華裔的需要也非常關鍵，自己也曾做過幹細胞的口腔抹拭，整個過程非常快捷簡便，通常認為家庭成員的幹細胞會互相匹配，但事實75%並不匹配，所以需要更多社區中的亞裔捐獻者，即使與許曉嵐不匹配，也可能與其他人匹配，並可挽救他們的生命。

為了幫助許曉嵐盡快找到幹細胞移植的配對、增加來自亞裔捐贈者的幹細胞數據庫，黃敏儀以及Be the Match機構地區經理傑可布(Ron Jacob)表示，將在22日(周日)2時至5時間，在法拉盛天景購物中心(Skyview)四樓舉辦幹細胞口腔抹子檢測與收集活動，呼籲18歲至40歲的亞裔參加。

32歲華裔女子許曉嵐罹患白血病，目前在加州接受治療。(取自Instagram)
32歲華裔女子許曉嵐罹患白血病，目前在加州接受治療。(取自Instagram)
Be the Match機構地區經理傑可布(左起)、許曉嵐的姊姊許曉寒、黃敏儀以...
Be the Match機構地區經理傑可布(左起)、許曉嵐的姊姊許曉寒、黃敏儀以及呂艾玲呼籲亞裔捐獻者參加幹細胞的口腔抹拭，挽救更多的生命。(記者鄭怡嫣/攝影)

亞裔 加州大學 呂艾玲

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