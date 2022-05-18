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皇后區最有影響力100人 孟昭文排第3

記者鄭怡嫣／紐約報導
劉醇逸獲皇后區年度最有影響人物第九名。(取自劉醇逸臉書)
劉醇逸獲皇后區年度最有影響人物第九名。(取自劉醇逸臉書)

每年都會公布各行各業的影響力榜單的「City & State New York」在近日公布的「2022年度皇后區最有影響力100人」(The 2022 Queens Power 100)榜單中，多位華裔及亞裔民選官員、社區領袖、學者等上榜，其中國會議員孟昭文排名第三，州參議員劉醇逸排名第九。

在該榜單中，排名第三的孟昭文是首位代表紐約州的亞裔國會議員，在仇亞與仇恨犯罪激增的背景下，由她提出的「新冠仇恨犯罪法案」(Covid-19 Hate Crimes Act)順利在國會過關，並於去年被總統拜登簽字成法，她起草的另一項有關建立首個亞太裔國家博物館的提案，在上月底也在國會眾議院過關，即將送入參議院投票，弘揚與宣導亞太裔美國人的歷史、文化及為國家所作出的貢獻。

排名第九的劉醇逸，是州參議會紐約市教育委員會主席，對紐約市的教育政策制定有著相當的影響，他目前正在關注市長的公校控制權問題，尋找諸如家長參與決策的替代方案，劉醇逸也是紐約市首位亞裔市議員，常年來一直為亞太裔社區爭取更多來自紐約州的撥款。

今年榜單中，影響力排名第一為國會眾議員米克斯(Gregory Meeks)，為國會眾議院外交事務委員會的主席，正在密切關注俄烏戰爭進展，身為皇后郡民主黨領袖，影響皇后區及紐約市的政壇。

第二名則是州參議員吉納瑞斯(Michael Gianaris)，為州參議會的多數黨副領袖，也是進步派的代表議員之一，主張保留現有的保釋法，推動民主黨的選區重畫。

其他上榜的亞裔及華裔，還包括第21名韓裔州眾議員金兌錫，第28名法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得，並列排名第41的法拉盛市議員黃敏儀、第23選區韓裔市議員李琳達(Linda Lee)、第26選區韓裔市議員黃茱莉(Julie Won，音譯)，第42名的紐約市立大學(CUNY)皇后學院(Queens College) 首位華裔校長吳華揚(Frank H. Wu)，第47名民權中心執行主任John Park，第62名科技型非營利機構皇后聯盟(C4Q)創辦人和執行長許居逵(Jukay Hsu)，第74名大法拉盛商會執行主任崔容準(John Choe)，第80名菲律賓裔、木邊(Woodside)非營利組織Woodside on the Move的執行總監瑞嘉(Steven Raga)，第96名皇后區夜市負責人王榮光(John Wang)、以及排名第99的城市保健計畫(MetroPlusHealth)亞裔市場活動策畫及社區關係經理劉爽(Luna Liu)等。

孟昭文獲皇后區年度最有影響人物第三名。(取自孟昭文辦公室)
孟昭文獲皇后區年度最有影響人物第三名。(取自孟昭文辦公室)

亞裔 紐約市 韓裔

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