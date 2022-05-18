亞當斯促延公校控制權 「大概率獲准」

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)17日前往州府奧伯尼，與州議會商討延長市長公校 控制權的問題；州參議會紐約市教育 委員會主席劉醇逸表示，會談進展順利，市府大概率將保留公校控制權，但就延期的期限以及具體細節仍未達成一致，尤其是改組市教育政策小組的問題。

亞當斯17日分別會見三名參眾兩會教育委員會負責人，包括州眾議會教育委員會主席伯納狄托(Michael Benedetto)、州參議會教育委員會主席梅耶(Shelley Mayer)和劉醇逸，此外還會見了州議會非洲裔、西語裔、波多黎各裔和亞裔黨團成員；會談的主要目的是爭取市長控制權，同時也討論了住房、公共安全等問題。

劉醇逸表示，與亞當斯的會談進展順利；他說，亞當斯直接回答議員問題很重要，雖然並未達成共識，但他預計州參議會最終將通過延長市長公校控制權的決議，「我有信心可以通過決議，市長控制權的問題將很快解決，紐約市公校系統不會回到20年前的教委會制度。」

但他也表示，市長控制權是否能按州長霍楚(Kathy Hochul)計畫的延長四年無法保證，而且市長公校控制權的實施細節是否需要改革也未達成共識；「我預計市長將保留控制權，同時讓公眾、家長、教師、維權人士和立法機構確保他能夠負責，但同時市長控制權也將做出改革，讓家長就如何運營學校進行更有意義的參與。」

劉醇逸說，州議會希望改革市教育政策小組，目前市長有權提名市教育政策小組15名成員中的九名，大權獨攬，而亞當斯一直反對改組市教育政策小組架構，稱現有架構是保持市長控制權的基礎；他17日未對此做出評論，僅表示與州議會交換意見進展順利。

不過，亞當斯此行並未會見州長霍楚、州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)和州眾議長希士提(Carl Heastie)，三人均在水牛城會見總統拜登，處理槍擊案事宜。