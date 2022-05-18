我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨參議員初選 川普背書北卡、賓州候選人勝出

免費新冠快篩又來了 每個家庭可再向政府申領8組

亞當斯促延公校控制權 「大概率獲准」

記者和釗宇／紐約報導

紐約市長亞當斯(Eric Adams)17日前往州府奧伯尼，與州議會商討延長市長公校控制權的問題；州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸表示，會談進展順利，市府大概率將保留公校控制權，但就延期的期限以及具體細節仍未達成一致，尤其是改組市教育政策小組的問題。

亞當斯17日分別會見三名參眾兩會教育委員會負責人，包括州眾議會教育委員會主席伯納狄托(Michael Benedetto)、州參議會教育委員會主席梅耶(Shelley Mayer)和劉醇逸，此外還會見了州議會非洲裔、西語裔、波多黎各裔和亞裔黨團成員；會談的主要目的是爭取市長控制權，同時也討論了住房、公共安全等問題。

劉醇逸表示，與亞當斯的會談進展順利；他說，亞當斯直接回答議員問題很重要，雖然並未達成共識，但他預計州參議會最終將通過延長市長公校控制權的決議，「我有信心可以通過決議，市長控制權的問題將很快解決，紐約市公校系統不會回到20年前的教委會制度。」

但他也表示，市長控制權是否能按州長霍楚(Kathy Hochul)計畫的延長四年無法保證，而且市長公校控制權的實施細節是否需要改革也未達成共識；「我預計市長將保留控制權，同時讓公眾、家長、教師、維權人士和立法機構確保他能夠負責，但同時市長控制權也將做出改革，讓家長就如何運營學校進行更有意義的參與。」

劉醇逸說，州議會希望改革市教育政策小組，目前市長有權提名市教育政策小組15名成員中的九名，大權獨攬，而亞當斯一直反對改組市教育政策小組架構，稱現有架構是保持市長控制權的基礎；他17日未對此做出評論，僅表示與州議會交換意見進展順利。

不過，亞當斯此行並未會見州長霍楚、州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)和州眾議長希士提(Carl Heastie)，三人均在水牛城會見總統拜登，處理槍擊案事宜。

市長亞當斯17日前往州府奧伯尼，與州議會商討延長市長公校控制權的問題。(市長辦公...
市長亞當斯17日前往州府奧伯尼，與州議會商討延長市長公校控制權的問題。(市長辦公室提供)
市長亞當斯17日前往州府奧伯尼，與州議會商討延長市長公校控制權的問題。(市長辦公...
市長亞當斯17日前往州府奧伯尼，與州議會商討延長市長公校控制權的問題。(市長辦公室提供)
市長亞當斯和教育總監班克斯17日前往州府奧伯尼，與州議會商討延長市長公校控制權的...
市長亞當斯和教育總監班克斯17日前往州府奧伯尼，與州議會商討延長市長公校控制權的問題。(市長辦公室提供)

教育 亞當斯 公校

上一則

紐約市疫情升至高風險 衛生局籲室內公共場所戴N95口罩

延伸閱讀

紐約市疫情升至高風險 衛生局籲室內公共場所戴N95口罩

紐約市疫情升至高風險 衛生局籲室內公共場所戴N95口罩
紐約市疫情將進入高風險 亞當斯促戴口罩

紐約市疫情將進入高風險 亞當斯促戴口罩
3大校區、3屆畢業生…佩斯大學畢業典禮 1.5萬人參加

3大校區、3屆畢業生…佩斯大學畢業典禮 1.5萬人參加
區塊鏈存政府文件 亞當斯首度表支持

區塊鏈存政府文件 亞當斯首度表支持
疫情將進入「高風險」 亞當斯籲領自測盒、室內戴口罩

疫情將進入「高風險」 亞當斯籲領自測盒、室內戴口罩

熱門新聞

受害人之一張東旭(右)向朱立創訴說情況。(記者鄭怡嫣/攝影)

銀行存款被盜領 紐約華人損失十幾萬

2022-05-11 11:57
布碌崙4月12日地鐵槍擊案中的受害學生葉卓軒，左腿被擊中，流血不止。(讀者提供)

紐約布魯克林地鐵槍擊案／兒恐殘疾 華裔母親求援

2022-05-13 07:44
紐約市16日下午到傍晚將出現強風暴天氣。(NBC截圖)

暴風雨今天下午襲紐約 或有冰雹、龍捲風

2022-05-16 13:00
案發地點。（取自谷歌地圖）

17歲男高中生 紐約皇后區中餐館外被射傷

2022-05-11 16:02
四分之一華裔血統的阿里提起訴訟，稱市警對亞裔的偏見阻礙警員晉升。(市警提供)

亞裔退休警官興訟 控局長歧視…阿里有1/4華裔血統

2022-05-14 07:41
一名在2013年透過申請政治庇護獲得綠卡的華女，由於當時委託的移民律師涉嫌移民詐欺，該華女政庇身分的正當性也同樣遭到當局懷疑。(記者顏嘉瑩/攝影)

律師涉移民詐欺 華女遭受牽連

2022-05-16 10:25

超人氣

更多 >
槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」

槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」
周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲
周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命

周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命
南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘
東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機