拉瓜地亞機場啤酒1罐近28美元 航港局出手管制

拉瓜地亞機場一瓶啤酒售價28元,航港局頒布新措施控管機場商品訂價。(路透)

一名搭機旅客去年在紐約拉瓜地亞機場 (LaGuardia Airport)看到啤酒售價將近28美元後上網爆料、引起譁然,驅使紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)頒布新措施控管機場商品訂價。

紐新航港局表示,航空部(Aviation Department)已明顯加強要求機場特許商店遵守商品公平市場定價政策,商品售價都不得超過當地街頭價格外加最多10%附加費。

監察長辦公室(Office of Inspector General)收到違反政策的報告後,隨即針對「特許商店街道定價標準及程序手冊」(Concessionaire Street Pricing Standards and Procedures Manual)進行修訂;接獲的違規舉辦包括一位旅客去年在社群媒體 貼文揭露啤酒訂價過高。監察長辦公室稱,賣出離譜訂價啤酒的餐飲業者OTG公司向25名顧客超收費用,為糾正該不當行為,所有受害顧客獲得退款。

此外,監察長辦公室認為,前一版本政策內容過於模糊,特許商店難以遵守,未來,航港局將定期檢查機場商品價格。

航港局主席奧圖爾(Kevin O'Toole)透過聲明說,沒有人應該為一杯啤酒付出如此昂貴的代價。

航港局已舉行第一輪研討會,向航廈特許商店和供應商主管說明新政策。

去年7月間,推特(twitter)用戶隆德(Cooper Lund)公布一張拉瓜地亞機場Biergarten的數位酒品菜單照片,菜單底部的Sam Adams Summer Ale啤酒售價驚人,高達27.85美元。

最終,隆德的推文引起紐新航港局注意,航港局隨後針對經營該商店的OTG公司定價策略進行全面審查。