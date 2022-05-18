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拉瓜地亞機場啤酒1罐近28美元 航港局出手管制

編譯周芳苑／綜合17日電
拉瓜地亞機場一瓶啤酒售價28元，航港局頒布新措施控管機場商品訂價。(路透)
拉瓜地亞機場一瓶啤酒售價28元，航港局頒布新措施控管機場商品訂價。(路透)

一名搭機旅客去年在紐約拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)看到啤酒售價將近28美元後上網爆料、引起譁然，驅使紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)頒布新措施控管機場商品訂價。

紐新航港局表示，航空部(Aviation Department)已明顯加強要求機場特許商店遵守商品公平市場定價政策，商品售價都不得超過當地街頭價格外加最多10%附加費。

監察長辦公室(Office of Inspector General)收到違反政策的報告後，隨即針對「特許商店街道定價標準及程序手冊」(Concessionaire Street Pricing Standards and Procedures Manual)進行修訂；接獲的違規舉辦包括一位旅客去年在社群媒體貼文揭露啤酒訂價過高。監察長辦公室稱，賣出離譜訂價啤酒的餐飲業者OTG公司向25名顧客超收費用，為糾正該不當行為，所有受害顧客獲得退款。

此外，監察長辦公室認為，前一版本政策內容過於模糊，特許商店難以遵守，未來，航港局將定期檢查機場商品價格。

航港局主席奧圖爾(Kevin O'Toole)透過聲明說，沒有人應該為一杯啤酒付出如此昂貴的代價。

航港局已舉行第一輪研討會，向航廈特許商店和供應商主管說明新政策。

去年7月間，推特(twitter)用戶隆德(Cooper Lund)公布一張拉瓜地亞機場Biergarten的數位酒品菜單照片，菜單底部的Sam Adams Summer Ale啤酒售價驚人，高達27.85美元。

最終，隆德的推文引起紐新航港局注意，航港局隨後針對經營該商店的OTG公司定價策略進行全面審查。

拉瓜地亞機場 社群媒體

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