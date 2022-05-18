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華埠所在選區國會議員 白思豪、牛毓琳都想參選

記者和釗宇／紐約報導
華埠所在的第10選區出現無現任國會議員參選的局面，包括前紐約市長白思豪在內的六名政壇人物17日表達代表該選區參選的意願。(前市長辦公室提供)
華埠所在的第10選區出現無現任國會議員參選的局面，包括前紐約市長白思豪在內的六名政壇人物17日表達代表該選區參選的意願。(前市長辦公室提供)

新版的紐約州國會議員選區重畫草案日前出爐，華埠所在的第十選區無現任國會議員參選，包括前紐約市長白思豪(Bill de Blasio)在內的六名政壇人士，17日表達代表角逐意願，原定表示參選州參議員的州眾議員牛毓琳也考慮加入，屆時可能多達九人競爭。

根據選區重畫特別主事人塞瓦斯(Jonathan Cervas)16日公布的選區重畫地圖草案，14街以南的曼哈頓下城與布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)、登波(DUMBO)、波羅園(Borough Park)等地同被分在第10選區；人口普查數據顯示，該選區白人選民占56%，亞裔占19.1%，西語裔占14%，非洲裔占6.2%。

原計畫按照被判違憲州議會版本選區地圖，代表華埠社區參選的國會議員納德勒(Jerry Nadler)，已決定代表涵蓋曼哈頓中城和上城的第12選區參選，與馬隆尼(Carolyn Maloney)競爭，目前代表華埠的國會議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)則將代表第七選區參選，導致第十選區無現任國會議員參選。

17日包括白思豪以及另外五名州議員均表態有意參選；「紐約郵報」報導，住址位於公園坡的白思豪已向州眾議員艾申斯坦(Simcha Eichenstein)表達參選意願，後者確認白思豪將參選；艾申斯坦說，「白思豪從2001年起就開始代表選區內的社區，根基深厚；我並不是背書他，讓我們看看還有誰最終會加入戰局。」

此前被傳有意代表該選區參選的牛毓琳17日發聲，確認參選意願；競選團隊17日發表聲明表示，近日牛毓琳一直在與社區溝通，討論參選可能性，她正在認真考慮加入第十選區選戰，待選區地圖最終確定後將作出決定。

州參議員霍伊曼(Brad Hoylman)、菲爾德(Simcha Felder)、州眾議員卡羅爾(Robert Carroll)、文雅麗(Jo Anne Simon)也表達參選意願；霍伊曼表示，若選區地圖再無變化，確保將曼哈頓東村囊括在內，他確認將參選；卡羅爾則發推特表達參選意願，表示將等選區地圖確定後決定。

其他可能的參選人還包括前市主計長斯靜格(Scott Stringer)、前市議長張晟(Corey Johnson)和市議員利華娜(Carlina Rivera)，但多未對參選直接回應，僅斯靜格表示不排除參選的可能性；州高等法院正對選區重畫草案聽取公眾意見，18日截止，最終地圖將於20日定案；國會議員和州參議員初選將推遲至8月23日舉行。

原定參選州參議員的華裔州眾議員牛毓琳也正在考慮參選。(記者和釗宇/攝影)
原定參選州參議員的華裔州眾議員牛毓琳也正在考慮參選。(記者和釗宇/攝影)

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