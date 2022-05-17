國會議員州參議員選區重畫新草案 不利民主黨

同在國會服務超過30年納德勒(右)和馬隆尼(左)均表態將代表新畫的第12選區參選。（馬隆尼辦公室提供）

由州高等法院任命的紐約州選區重畫主事人塞瓦斯(Jonathan Cervas)，16日公布國會議員和州參議員選區重畫草案，民主黨 優勢被大大限制，搖擺郡的數量從原地圖的三個增至八個，恐對民主黨造成不利影響；同時，和州議會選區重畫地圖不同，曼哈頓 和布碌崙(布魯克林)華社被畫分到不同選區，恐對華社不利，華埠 所在選區也將面臨無現任國會議員參選的局面。

州議會推出的國會議員和州參議員選區重畫地圖被州上訴法院裁決違憲，在此版本，民主黨在全州26個選區中的22個選區占絕對優勢，僅有三個搖擺郡；而根據塞瓦斯的選區重畫地圖，民主黨只在15個郡占絕對優勢，搖擺郡的數量增至八個；改動較大的選區主要位於上州，對共和黨更加有利。

民主黨對此選區重畫地圖草案極度不滿，國會眾院民主黨黨團主席傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)的住址甚至被畫出其目前代表的選區，他表示，此版選區重畫地圖是惡毒針對非洲裔社區，「無法接受」、「極不合理」且「不合憲」；不過根據選舉規定，儘管住址不在新畫選區內，他仍可代表該選區參選。

新畫的國會議員選區可能導致多個現任民主黨國會議員競爭同一選區代表；例如，同在國會服務超過30年納德勒(Jerry Nadler)和馬隆尼(Carolyn Maloney)均表態將代表新畫的第12選區參選；目前納德勒代表曼哈頓西部，而馬隆尼則代表中城東部。

此外，塞瓦斯對爭議最大國會議員第11選區做出改動，相比州議會的選區地圖，塞瓦斯將民主黨占絕對優勢的布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)移出該選區，但同時將日落公園(Sunset Park)納入該選區，意味著目前代表該選區的共和黨國會議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)將不再處於劣勢。

但同時，這也意味著曼哈頓和布碌崙華裔社區被分割在兩個國會議員選區；根據州議會的選區地圖，曼哈頓華埠和布碌崙8大道社區均屬第10選區，但按照塞瓦斯的選區地圖草案，該選區的華裔社區僅剩下曼哈頓華埠。

此前納德勒表示將代表該選區參選，但選區重畫草案公布他已表態將代表第12選區，而目前代表華埠的國會議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)表示將代表第7選區參選，因此華埠所在選區將面臨無現任國會議員參選的局面；同時，現任州參議員霍伊曼(Brad Hoylman)表示正在認真考慮代表第10選區參選。

「亞太裔投票與組織增加公民參與」(Asian Pacific Americans Voting and Organizing for Increased Civic Engagement，APA VOICE)協調員歐陽蕭安表示，這一選區重畫草案對華社非常不利，目前該組織正在評估該地圖對華社的影響；該組織此前提出「聯合地圖」，力爭將曼哈頓華埠和布碌崙華社納入同一選區，這一意見在州議會版本的地圖中被部分採納，但卻被判違憲。

州高等法院將從即日起至18日對塞瓦斯的選區重畫草案聽取公眾意見，民眾可登錄州法院系統網站https://www.nycourts.gov、發郵件到[email protected]反饋意見，也可直接給塞瓦斯發郵件[email protected]反饋，最終地圖將於20日定案；國會議員和州參議員初選將推遲至8月23日舉行。