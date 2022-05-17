樓宇局誤寄停發補貼通知 嚇壞租戶

市樓宇局誤給租戶發出數千封終止補貼函，引起住戶心驚，擔心失去住所。(Getty Images)

住在布碌崙日落公園 一個公寓的牧師費里夏諾(Roberto Feliciano)收到市樓宇局(NYCHA)的一封信，看後他大吃一驚，來信是通知他的月租補貼已被終止；費里夏諾感到沮喪，說需找心理醫生諮詢，因為他一直睡不著覺，開始想像沒有地方住後，將與妻子流浪街頭。

事實上，樓宇局錯誤寄出的信，不僅只有費里夏諾收到，從2021年8月到今年3月，樓宇局發出數千封終止月租補貼的信函，因為樓宇局誤以為是租戶沒有提供年收入和家庭狀況的證明，但實際上是樓宇局的電腦故障，導致租戶的文件沒有被錄入系統中。

在接到終止補貼函之前，費里夏諾和許多其他租戶數月來多次向樓宇局提交文件，但都被告知沒有收到。費里夏諾說，他提交文件多達四、五次，有寄信還有傳真，但樓宇局都稱沒收到，認定他沒有按要求提交。

樓宇局發言人說：「我們將繼續更新系統，以便更好地為居民服務。更新期間發出的終止補貼函，錯誤地寄給了可享有補貼的住戶；我們發現錯誤後，立刻停止了終止補貼函的寄出作業；員工在為保證所有資料都能準確掃描和正確錄入而辛勤工作，如有進展將及時與住戶溝通。」

電腦故障導致了多少誤寄信函並不清楚，樓宇局發言人說，初步資料顯示，2200個租戶收到了終止補貼函，另有300個政府樓 的租戶和450個申請人也受到影響，因為他們向樓宇局提交文件的掃描被延遲。

但樓宇局表示，他們發出3萬2000封道歉信，樓宇局的網頁4月中旬發布通告，說因IT系統故障，仍有一批終止補貼的通知函寄出，但信函的紀錄已撤銷，租戶文件正在處理中。

樓宇局的道歉信說：「租戶收到終止函可不予理會，補貼福利不會終止；我們為給您帶來的不便和困惑表示真誠的道歉。」

因系統故障引發的租戶文件提交受阻，進而導致補貼終止函的寄出作業，現已全部暫停，以便排查和修補技術故障；暫停文件提交期間，逾20萬租戶受到影響。