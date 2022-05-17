紐約市疫情將進入高風險 亞當斯促戴口罩

市府將在未來一個月將向全市公校、社區組織、圖書館、教會等場所發放1650萬個檢測盒。（美聯社）

紐約市新冠疫情 仍在升溫，市長亞當斯(Eric Adams)16日表示，紐約市未來幾日內將進入疫情「高風險」，市府強烈建議所有民眾在公共場合配戴口罩 。他說，市府已做好應對高風險疫情的準備，未來一個月將向全市公校、社區組織、圖書館、教會等場所發放居家病毒檢測盒、口罩等防疫 物資；市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)預計本輪疫情不會持續太久，呼籲民眾堅持防疫。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的指標，若一地過去七天每10萬人感染人數達到200人以上，同時過去七天每10萬人新冠住院人數達到10人以上，該地將被標記為疫情「高風險」；紐約市本月初已經進入疫情「中風險」，截至5月10日，紐約市過去七天每10萬人感染人數達到303人，過去七天每10萬人新冠住院人數為9.2人，兩項指標均保持上升趨勢，預計未來幾天內達到「高風險」門檻。

根據市府的防疫指導，若疫情進入「高風險」，市府應增加檢測和接種量，並要求市民在室內公共場所戴口罩。亞當斯表示，市府已經做好準備，市檢測追蹤小組(Test & Trace Corps)、市衛生局、市政府行政事務局(Department of Citywide Administrative Services)將在未來一個月內，向1600所公校、超過1000個社區組織、圖書館、文化機構、教會和民選官員辦公室發放1650萬個檢測盒和100萬個高質量口罩。

此前，市府已經向社區組織和公校發放了2000萬個自測盒；亞當斯呼籲所有市民盡快領取自測盒，準備好應對疫情，並在室內公共場合戴口罩；不過，他仍未明確市府是否會出台室內公共場所強制口罩令。

根據市府數據，儘管全市七天平均檢測陽性率已達8%以上，但並未再出現顯著上漲趨勢，同時日新增新冠住院人數也保持穩定；市衛生局長瓦桑預計，本輪疫情不會持續太久，呼籲市民堅持防疫就可度過，「在疫情升溫時定期自測、戴口罩，是保護自己、家人和社區安全的最好方式；即便未感染，我也建議所有市民都在室內戴口罩，尤其是未接種人士和高風險人群，堅持防疫就能在未來幾周看到數字下降。」

此外，州長霍楚(Kathy Hochul)16日也呼籲拜登總統確保防疫物資充足，並呼籲國會為抗疫提供更多資金，以應對未來的疫情高峰。

根據州府數據，目前全州七天平均陽性率為7.1%，比上周小幅下降，但疫情總體仍處於高峰；同時，根據CDC的指標，毗鄰紐約市的上州威徹斯特郡(Westchester)也進入疫情「高風險」。