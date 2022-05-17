紐約客談／水牛城槍擊案 亞裔應聲援非裔

紐約上州水牛城日前發生重大槍擊 案，一名18歲的白人男青年在非洲裔社區的一家超市裡開槍掃射，共造成十人死亡、三人重傷，其中11人是非洲裔，案件已被定性為針對非洲裔的仇恨犯罪。種族歧視 和槍枝這兩大美國社會頑症的結合，使案件震驚全美；它也提醒華人社區，反對種族歧視和族裔仇恨刻不容緩。

這是一起非常明確的種族仇恨案件；槍手甘德倫(Payton Gendron)用頭盔上的攝像頭，對殺戮進行了網上直播，他對非洲裔大開殺戒，但在遇到一個躲到桌子下的白人時，卻說你沒事(it's alright)。

經調查，槍手還在網上發布宣言，內容充滿種族歧視和反移民觀點，聲稱美國白人有被有色人種取代的風險；這名槍手去年就曾揚言要在學校開槍，槍手種族仇恨的言行早有苗頭，只是缺乏必要的察覺和防範。

水牛城槍擊案使人想起兩年前明尼蘇達州的弗洛伊德案；警察因為暴力執法過失，導致非洲裔男子弗洛伊德身亡，案件引發了美國各城市大規模的示威集會，要求正視根深蒂固的種族歧視問題。這不禁讓人想到，水牛城案是一起明目張膽的種族仇視槍擊案，受害者中絕大多數是非洲裔，這顯然將引發又一波集會、遊行和示威。

新冠疫情爆發以來，華人社區面臨著不斷增長的仇恨犯罪，從馬桂英案到新近發生的外賣郎嚴志文遭槍殺案，預防和打擊仇恨犯罪的呼聲越來越高；水牛城槍擊案發生後，華裔千萬不能抱著「事不關己」的態度做壁上觀；誰敢說這樣的槍擊案，今後不會發生在一個華人超市 裡呢？在非洲裔社區經歷痛苦、努力抗爭時，華人應該感同身受、給予聲援，共同抗議種族仇恨。這既是為別人抗爭，也是為自己抗爭，否則難免唇亡齒寒、惹火燒身。

（紐約客談，每周二至周六見報。﹚