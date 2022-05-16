疫情將進入「高風險」 亞當斯籲領自測盒、室內戴口罩

紐約市長亞當斯16日表示，未來幾日內將進入疫情「高風險」，市府強烈建議所有民眾在公共場合佩戴口罩。Getty Images

紐約市 新冠疫情 仍在升溫，市長亞當斯(Eric Adams)16日表示，紐約市未來幾日內將進入疫情「高風險」，市府強烈建議所有民眾在公共場合佩戴口罩 ；他說，市府已做好應對高風險疫情的準備，未來一個月將向全市公校、社區組織、圖書館、教會等場所發放自測盒、口罩等防疫物資。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的指標，若一地過去七天每10萬人感染人數達到200人以上，同時過去七天每10萬人新冠住院人數達到10人以上，該地將被標記為疫情「高風險」；紐約市本月初已經進入疫情「中風險」，截至5月10日，紐約市過去七天每10萬人感染人數達到303人，過去七天每10萬人新冠住院人數為9.2人，兩項指標均保持上升趨勢，預計未來幾天內達到「高風險」門檻。

根據市府的防疫指導，若疫情進入「高風險」，市府應增加檢測和接種量，並要求市民在室內公共場所戴口罩；亞當斯表示，市府已經做好準備，市檢測追蹤小組(Test & Trace Corps)、衛生局、市政府行政事務局(Department of Citywide Administrative Services)將在未來一個月內，向1600所公校、超過1000個社區組織、圖書館、文化機構、教會和民選官員辦公室發放1650萬個自測盒和100萬個高質量口罩。

此前，市府已經向社區組織和公校發放了2000萬個自測盒；亞當斯呼籲所有市民盡快領取自測盒，準備好應對疫情，並在室內公共場合戴口罩；不過，他仍未明確市府是否會出台室內公共場所強制口罩令。