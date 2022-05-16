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亞當斯：紐約仇恨犯罪下降40% 亞裔非裔華埠遊行反仇恨

記者和釗宇╱紐約報導
亞當斯日前表示，全市仇恨犯罪數量上月比去年同期已經下降40%。（市長辦公室提供）
亞當斯日前表示，全市仇恨犯罪數量上月比去年同期已經下降40%。（市長辦公室提供）

紐約市長亞當斯(Eric Adams)日前在曼哈頓表示，全市仇恨犯罪案件數量上月比去年同期已經下降40%，堅稱他在內心仍是一名警察，而且市府將繼續打擊仇恨犯罪；同時，亞裔和非裔社區組織日前在曼哈頓華埠舉辦反仇恨犯罪遊行，顯示族裔團結。

亞當斯表示，紐約市今年4月的仇恨犯罪數量已經從去年同期的67起降至40起，降幅達到四成，情況比今年前三個月大幅好轉；根據市警總局數據，今年1到3月，紐約市仇恨犯罪數量高達142起，比去年同期的96起大幅上升48%；其中，反猶太裔仇恨犯罪出現86起，比去年同期增長258%，為各族裔中最多；亞裔則是仇恨犯罪的第二大受害群體，共發生32起，比去年同期的38起有所下降。

亞當斯當日在一間猶太教堂表示，市府仍將改善公共安全作為第一要務，他呼籲社區支持警察，而非「庇護壞人」，「我們在紐約市對警察的所作所為是可鄙的，許多人傷害了警察，而我在內心仍然是一個警察，在回應內心服務社區的召喚。」

他表示，猶太社區對反猶主義非常擔心；不過，一些猶太裔民眾對亞當斯的表現仍不夠滿意，希望亞當斯能花時間解決仇恨犯罪問題，尤其是反猶太仇恨犯罪。

亞裔和非裔社區組織日前在曼哈頓華埠舉辦反仇恨犯罪遊行，顯示族裔團結。（The 6...
亞裔和非裔社區組織日前在曼哈頓華埠舉辦反仇恨犯罪遊行，顯示族裔團結。（The 67th Precinct Clergy Council提供）
亞裔和非裔社區組織日前在曼哈頓華埠舉辦反仇恨犯罪遊行，顯示族裔團結。（The 6...
亞裔和非裔社區組織日前在曼哈頓華埠舉辦反仇恨犯罪遊行，顯示族裔團結。（The 67th Precinct Clergy Council提供）

此外，亞裔和非洲裔宗教社區組織14日在曼哈頓華埠舉辦反對亞裔仇恨犯罪遊行，顯示團結；本次活動由布碌崙(布魯克林)非洲裔基督教組織發起，包括第67神職人員委員會(The 67th Precinct Clergy Council，也稱The God Squad)等。

紐約市今年以來已有馬桂英、李尤娜(Yuna Lee)等多名亞裔遭到仇恨攻擊而身亡，而攻擊者多為非洲裔，造成族群關係緊張。

參加遊行的紐約大學華裔學生閔艾登(Eden Min)說，雖然亞裔和非裔膚色不同，有時看法不同，但都是受害者；他表示，仇恨亞裔犯罪自疫情以來日益猖獗，部分是因為一些嫌犯有心理健康問題，「他們只是向距離最近的人發難，而沒有特定原因，所以我們現在需要提供更多心理健康的協助資源。」

仇恨犯罪 亞裔 警察

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