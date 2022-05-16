紐約市府 重啟商業招牌、擋土牆無處罰檢查

市府重新啟動「無處罰商業招牌檢查計畫」，鼓勵小商家和屋主請市府協助找出問題進行維修。圖為招牌琳瑯滿目的華人社區法拉盛。(記者曹健╱攝影)

市長亞當斯 (Eric Adams)日前宣布重新啟動兩項措施，在不課罰金的前提下鼓勵小企業或房產業者5月底前尋求市府協助找出問題進行維修、提升建築安全。

這兩項措施包括「無處罰商業招牌檢查計畫」(No-Penalty Business Accessory Sign Inspection Program)、以及「無處罰露台和擋土牆檢查計畫」(No-Penalty Deck and Retaining Wall Inspection Program)，激勵小企業主和房地產 業主不必擔心受罰、誠實檢討建築物安危並加以改善。

紐約市 房地產業主依法必須確保建築物安全、符合規範，露天平台或擋土牆等室外結構易受天氣、年久老化或安裝不當等影響而折損，許多業者因為維修費用外可能還要支付罰款而睜一隻眼閉一隻眼、未切實依法確保建築結構安全。

即日起至 5 月 31 日，這兩項措施的執行對象可致電=市府熱線311，請求建築局(DOB)免費檢查室外結構是否安全，若發現任何問題將通知業主該如何修正，只要及時維修便不算違規、免受處罰。

這兩項計畫並非創舉，這次是重新啟動；無處罰露台和擋土牆檢查計畫2005年首度實施，建築局動員檢查數百次；無處罰商業招牌檢查計畫2020年曾啟動，旨在協助小企業。

亞當斯說，這些措施是為了保障紐約人安全；希望問題危及安全前被發現；政府與小企業和業主合作，而不是懲罰他們。

建築局代理局長西拉基斯(Constadino Sirakis)表示，積極維護物業是防止大損失和潛在事故的最佳方式，期盼小企業和建築物業主善用計畫展開始春季建築物維護，確保符合安全要求。