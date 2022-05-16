我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息遭中國網管刪除

俄軍進度落後 英國防部：可能已失去三分之一入侵部隊

紐約市府 重啟商業招牌、擋土牆無處罰檢查

編譯周芳苑／綜合15日電
市府重新啟動「無處罰商業招牌檢查計畫」，鼓勵小商家和屋主請市府協助找出問題進行維修。圖為招牌琳瑯滿目的華人社區法拉盛。(記者曹健╱攝影)
市府重新啟動「無處罰商業招牌檢查計畫」，鼓勵小商家和屋主請市府協助找出問題進行維修。圖為招牌琳瑯滿目的華人社區法拉盛。(記者曹健╱攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)日前宣布重新啟動兩項措施，在不課罰金的前提下鼓勵小企業或房產業者5月底前尋求市府協助找出問題進行維修、提升建築安全。

這兩項措施包括「無處罰商業招牌檢查計畫」(No-Penalty Business Accessory Sign Inspection Program)、以及「無處罰露台和擋土牆檢查計畫」(No-Penalty Deck and Retaining Wall Inspection Program)，激勵小企業主和房地產業主不必擔心受罰、誠實檢討建築物安危並加以改善。

紐約市房地產業主依法必須確保建築物安全、符合規範，露天平台或擋土牆等室外結構易受天氣、年久老化或安裝不當等影響而折損，許多業者因為維修費用外可能還要支付罰款而睜一隻眼閉一隻眼、未切實依法確保建築結構安全。

即日起至 5 月 31 日，這兩項措施的執行對象可致電=市府熱線311，請求建築局(DOB)免費檢查室外結構是否安全，若發現任何問題將通知業主該如何修正，只要及時維修便不算違規、免受處罰。

這兩項計畫並非創舉，這次是重新啟動；無處罰露台和擋土牆檢查計畫2005年首度實施，建築局動員檢查數百次；無處罰商業招牌檢查計畫2020年曾啟動，旨在協助小企業。

亞當斯說，這些措施是為了保障紐約人安全；希望問題危及安全前被發現；政府與小企業和業主合作，而不是懲罰他們。

建築局代理局長西拉基斯(Constadino Sirakis)表示，積極維護物業是防止大損失和潛在事故的最佳方式，期盼小企業和建築物業主善用計畫展開始春季建築物維護，確保符合安全要求。

亞當斯 房地產 紐約市

上一則

布碌崙參選人 政論會各抒己見

下一則

亞裔瑞嘉參選第30區州眾議員 孟昭文、劉醇逸背書

延伸閱讀

紐約首屆亞太裔傳統月遊行 曼哈頓中城登場

紐約首屆亞太裔傳統月遊行 曼哈頓中城登場
市警前仇恨犯罪小組指揮官被指「處理有誤」遭撤職 告市長求償

市警前仇恨犯罪小組指揮官被指「處理有誤」遭撤職 告市長求償

大仁說財經／U-Haul貨車 為何都在亞州註冊

大仁說財經／U-Haul貨車 為何都在亞州註冊
眾議員瑪麗奧挺紐約警 爭到290萬聯邦款添裝備

眾議員瑪麗奧挺紐約警 爭到290萬聯邦款添裝備
憂限槍法規廢除 亞當斯：紐約將陷入危險

憂限槍法規廢除 亞當斯：紐約將陷入危險

熱門新聞

受害人之一張東旭(右)向朱立創訴說情況。(記者鄭怡嫣/攝影)

銀行存款被盜領 紐約華人損失十幾萬

2022-05-11 11:57
布碌崙4月12日地鐵槍擊案中的受害學生葉卓軒，左腿被擊中，流血不止。(讀者提供)

紐約布魯克林地鐵槍擊案／兒恐殘疾 華裔母親求援

2022-05-13 07:44
案發地點。（取自谷歌地圖）

17歲男高中生 紐約皇后區中餐館外被射傷

2022-05-11 16:02
四分之一華裔血統的阿里提起訴訟，稱市警對亞裔的偏見阻礙警員晉升。(市警提供)

亞裔退休警官興訟 控局長歧視…阿里有1/4華裔血統

2022-05-14 07:41
胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagram）

曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚

2022-05-06 02:05
紐約市吸食大麻的環境寬鬆，允許吸菸的地方都可吸食大麻；圖為在曼哈頓華盛頓廣場，大麻吸食者一起吞雲吐霧。(歐新社)

合法化亂象 前紐約市長朱利安尼：紐約大麻黃金時代的漏洞

2022-05-15 07:44

超人氣

更多 >
南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的
女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」

女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」
南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人

南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人