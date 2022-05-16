紐約市撤30項罰單、減免90項罰款 20萬小商家受惠

市長亞當斯15日在曼哈頓中城宣布取消和減免眾多針對小商家的罰款項目。(市長辦公室提供)

市長亞當斯 15日在曼哈頓中城華、韓裔 商家林立的商業區宣布，取消針對小商家的30項罰款，並降低另外近90項商業罰單的金額；此舉不僅可以刪減繁文縟節(red tape)、提升政府執法效率，更能為20萬小商家每年減少890萬元罰款。

亞當斯在市小商業服務局(SBS)韓裔局長金凱文(Kevin Kim)陪同下宣布上述消息，一行人還走訪了當地商業街，與多位亞裔 小商業者對談，了解經營的困難與需求。

市府官員表示，根據新規，有49項地方性罰款的金額降低，其中39項獲得寬限期；此舉意味著市內20萬小商家每年可節省890萬元罰金。

亞當斯在記者會上表示，「長期以來，繁瑣的管理機制扼殺了小商家的創業精神，沒有人會願意跟官僚機構打交道，甚至不想在這裡做生意；這不該是我們管理爭做城市的方式，因此必須改變」。

市長並未詳細羅列具體的商業罰單減免項目，但已知的包括市清潔局(DOS)針對商家未使用可堆肥的特製垃圾桶的處罰，還有樓宇局(DOB)對房屋施工期間未張貼電氣工作許可證的違規罰款。

此外，市環保局(DEP)也將給餐館業者更多時間來解決用來排除油污的油脂攔截器(grease interceptors)問題；市衛生局(DOH)也將減少餐飲業者在準備食物時違反保存時間和溫度管控的問題。

亞當斯在競選市長期間就一再承諾上任後會善待小商業者，讓他們不再在市府部門檢查員登門時感到恐慌或情緒激動；他說，市府員工應該知道，這些商家是合作夥伴，而不是罰款對象。

年初上任市長後，亞當斯就簽署兩份行政命令，要求多個市府機構審查和評估現行商業法規，並削減不必要的罰款和處罰項目。

法拉盛燒臘店業者劉松雲表示，燒鴨、叉燒等中餐食品往往不能達到衛生局的保溫要求，因為高溫保存會損失口感，許多業者時常因此被罰；希望新規能更加理解和善待中餐文化。