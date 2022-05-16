紐約首次 亞太裔文化大遊行

紐約市史上首屆亞太裔傳統文化大遊行15日在曼哈頓中城登場。（記者和釗宇／攝影）

5月是亞太裔傳統月，紐約市 歷史上首屆亞太裔傳統文化大遊行 (Asian American and Pacific Islander Cultural and Heritage Parade)15日在曼哈頓中城登場，近150個社區組織、近20輛花車參加遊行，展現亞裔 文化；聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)、市長亞當斯(Eric Adams)、國會眾議員孟昭文等悉數到場，表示此次遊行是展現亞裔社區團結的重要契機，並重申反對仇恨亞裔犯罪。

主辦本次遊行的繁榮華埠總會總監田士銳表示，這次遊行得到了各界的廣泛支持，雖然準備時間不到一個月，「我們今天已經有150個各族裔社區組織參與，有超過17個花車、近百輛各色豪車參與；亞太裔能夠在中城遊行，意味著亞太裔已經被紐約市和美國接受，因為紐約市是美國第一大城市，我們已經收到更多認可和尊重，尤其是在如今仇恨亞裔犯罪橫行的情況下更為重要。」

亞當斯表示，舉辦這次遊行不僅可以展現亞裔的政治力量，也能反映紐約市的活力。（記者和釗宇／攝影）

國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)、華裔州參議員劉醇逸、州眾議員牛毓琳、市主計長蘭德(Brad Lander)、曼哈頓區長李文(Mark Lavine)等數十位政要到場支持，中國駐紐約總領事黃屏、南韓駐紐約總領事鄭秉和等外交使節出席，前華裔聯邦運輸部長、勞工部長趙小蘭也攜父親趙錫成參加遊行。

前華裔聯邦運輸部長、勞工部長趙小蘭(右)攜父親趙錫成(左)參加遊行。（記者和釗宇／攝影）

亞當斯表示，這是紐約市首次舉辦如此大規模的亞太裔傳統月大遊行，「儘管舉辦這樣大型的活動可能遇到很多困難，但我堅持應該舉辦，因為亞太裔對紐約市做出的貢獻巨大，有理由舉辦遊行慶祝，不僅展現自己的政治力量，也能反映紐約市的活力；我們要傳遞的信息只有一個，把遊行辦好，我們將和亞太裔社區一起走完遊行，反對仇恨亞裔犯罪和任何針對族裔的仇恨犯罪，紐約市絕不容許仇恨犯罪。」

黃屏說，華裔移民是亞太裔移民的重要組成部分，也是美國人民的一部分，多年以來為美國和中美關係做出貢獻。（記者和釗宇／攝影）

黃屏表示，此次遊行是歷史性的，「是值得銘記的一天；華裔移民是亞太裔移民的重要組成部分，也是美國人民的一部分，多年以來為美國和中美關係做出貢獻；仇恨亞裔犯罪和亞裔社區的遭遇讓我感到難過，我呼籲大家團結一致，反對種族歧視和仇恨犯罪。」

肖宵(左)與朋友一起來看遊行，他們的子女更身著漢服盛裝出行，希望小孩子了解真正的中國文化。（記者和釗宇／攝影）

遊行於中午11時從第六大道交44街開始，沿第六大道向北行進至55街，遊行吸引大批民眾駐足觀看，更有不少華裔民眾舉家出動前來助威；已經來美40年的徐汶釗就攜兒子和侄子姪女前來觀看遊行，他表示，「作為亞裔，我們都應該來看遊行，這代表著亞裔社區的代表性，這很重要，我會告訴所有我認識的人來支持這場遊行；要緩解仇恨亞裔犯罪，亞裔能夠展現團結是解決這一問題的第一步。」

已經來美40年的徐汶釗(右)攜兒子和侄子姪女前來觀看遊行，他表示作為亞裔都應該來看遊行。（記者和釗宇／攝影）

在紐約市擔任教師的肖宵和朋友一起來看遊行，他們的子女更身著漢服盛裝出行；肖宵說，來觀看遊行是想讓小孩子了解真正的中國文化，「我們身為華裔非常自豪，希望參與這一盛事，讓孩子多了解中國文化，在第六大道這一紐約地標展示華裔的風采；自疫情以來，全世界都有不同程度的仇華表現，現在終於有一個節日讓我們中國人不必畏畏縮縮地害怕，驕傲自豪的站在這條大道上展示我們的笑容。」

華策會人瑞中心主任伍寶玲說，能舉辦這次遊行讓她我覺得中國人在美國已經起來了，華裔要萬眾一心團結起來。（記者和釗宇／攝影）

走在遊行隊伍前列的華策會人瑞中心主任伍寶玲說，能舉辦這次遊行，「我覺得我們中國人在美國已經起來了，我們大家萬眾一心團結起來，就告訴大家我們中國人不是好欺負的；我們以行動表示我們的能力，他們就不敢歧視我們了；我覺得今天的遊行地點選在中城是最好的，這樣就讓主流社會知道，我們中國人的力量不僅限在華埠，我們作為龍的傳人已經醒來了。」