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紐約汽油價創新高 超越全美平均

編譯孫梁／綜合14日電
紐約油價大漲，在皇后區的一間加油站，三種型號的汽油價格都在每加侖5元以上，柴油價格甚至超過6元。(記者曹健╱攝影)
紐約油價大漲，在皇后區的一間加油站，三種型號的汽油價格都在每加侖5元以上，柴油價格甚至超過6元。(記者曹健╱攝影)

紐約州的汽油價格本周創下歷史新高，加油站的平均油價超過了全美平均水平，創下紀錄。美國汽車協會(AAA)的資料顯示，紐約市大都會地區14日普通汽油的價格漲到一加侖4.89元，甚至5元以上，為有紀錄以來最高，部分加油站甚至一加侖超過6元。

近日的汽油價格與一年前相比，每加侖增多了1.5元甚至更多。

曼哈頓上東城一座加油站的員工表示，前來加油的顧客對油價大漲多有抱怨，說「人們每天都對高油價發牢騷，看到油價天天上漲，不知道怎麼承受得了；我在加油站做了20多年，從來沒見過如此高的油價」。

紐約州的平均油價為一加侖4.569元，仍低於皇后區的平均4.673元和布碌崙的4.64元，而曼哈頓的平均油價早已超過每加侖5元。

曼哈頓東哈林區Shell加油站的一名員工說，在汽油價格升高的影響下，車流量近日有所減少。這名員工估計油價可能還會升高，他說汽油價格的高低，取決於石油市場；皇后區長島市一座美孚(Mobil)加油站的一個員工說，在什麼都高的通貨膨脹背景下，現在連普通汽油都要4.89元一加侖，太貴了。

受供應鏈中斷和俄烏戰爭的影響，全國的平均油價本周刷新了紀錄，本周的平均價格為一加侖4.374元，一夜間上漲5分錢。

AAA東北地區的主管指出，在汽油價格的漲幅中，原油價格升高的因素超過一半，意味著原油如果繼續徘徊在每桶100元以上，汽油價格還會不斷上漲。

全國汽油價格最高的是加州，全州平均價格為每加侖5.8元以上。

在歐盟上周宣布將考慮對俄羅斯實行石油禁運，以懲罰對烏克蘭的入侵後，原油價格應聲開始上漲。

紐約油價大漲，在皇后區的一間加油站，三種型號的汽油價格都在每加侖5元以上，柴油價...
紐約油價大漲，在皇后區的一間加油站，三種型號的汽油價格都在每加侖5元以上，柴油價格甚至超過6元。(記者曹健╱攝影)

油價 加油站 曼哈頓

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