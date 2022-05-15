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紐約今夏電費 將比去年漲12%

編譯孫梁／綜合14日電
紐約市居民今年夏天將面臨電費上漲11%至12%；圖為市民在街頭與聯合愛迪生公司的維修人員對話。(ConEdison公司提供)
紐約市居民今年夏天將面臨電費上漲11%至12%；圖為市民在街頭與聯合愛迪生公司的維修人員對話。(ConEdison公司提供)

今年夏天準備安裝空調的紐約市民會發現，每月的電費帳單可能比去年夏天升高12%，州水電服務部門表示，繼冬天取暖費大幅上漲後，消費者今年夏天又要面臨電費上漲。

州公共事業服務委員會(PSC)主席克里申(Rory Christian)說：「紐約與其他州一樣，消費者面臨的商品價格高於往年的局面，將一直持續到夏天。」

聯合愛迪生公司(ConEdison)表示，紐約市和上州威徹斯特郡用戶的電費漲幅約為11%至12%。去年夏天的6至9月，普通家庭每月的平均電費帳單為104.05元。公司的電費帳單上，能源供應、運送成本和稅賦各占三分之一。

愛迪生公司和PSC都向公眾承諾，紐約有足夠的供電，可滿足夏天用電高峰的需要，斷電和供電不足可以避免。

目前的能源供應價格為2014年以來最高，PSC表示，疫情後的經濟強勁復甦和國際上出現的不確定性，是價格上漲的主要因素，電價上漲主要是全球天然氣的價格上漲所致，全州的居民平均電費帳單將比去年增加12%，但會因各地的不同而有差異。

PSC認為，作為紐約州的綠色新政(green new deal)，「氣候領導與社區保護法」將增加再生能源得供應和減少對化石燃料的需求，從長期看將有助於減少價格的波動。霍楚州長和州議會上月在州府預算中撥出2億5000萬元，以幫助低收入家庭支付在疫情期間拖欠的電費帳單。

老年人維權組織表示，疫情期間許多50歲以上的紐約居民難以支付水電費，過去的12個月裡，近20%的人不能全額支付能源帳單。

美國中老年人協會(AARP)紐約分會說，隨著夏季的來臨，家庭的製冷與取暖同樣重要，許多老年人開始擔憂夏天的空調費漲價。

州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布，將通過「家庭能源援助計畫」提供1500萬元，以幫助沒有空調的低收入家庭度過盛夏；能源援助計畫以前只適用於因為酷熱而生病的人，如今所有符合條件的人可以申請，截止期為8月底，或是計畫的資金用完。

低收入 疫情 紐約市

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