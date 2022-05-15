皇后區第7社委會單身遊民所啟用 全市39遊民所地點考察中

儘管社區居民一再抗爭，皇后區大學點20大道127-03號仍於2019年10月3日起成為女性單身遊民所。(本報檔案照)

紐約市39處擬建家庭遊民 所的地點，目前正由市府考察或審批。華人聚居的法拉盛所屬的皇后區 第七社區委員會轄區內，兩個單身遊民所已全部啟用，但除大學點 20大道127-03號單身女性遊民所外，另一處地點尚未獲官方證實。

根據新任市社會服務局(Department of Social Services，簡稱DSS)局長傑肯斯(Gary Jenkins)4月底上呈市長亞當斯(Eric Adams)的文件，未來皇后區第七社委會轄區內將有三間遊民所，其中兩間為單身成年人遊民所，一間為正待審批的法拉盛39大道家庭遊民所。

皇后區大學點20大道127-03號遊民所在公示階段曾遭社區激烈抗爭反對。(本報檔案照)

市遊民服務局(Department of Social Services，簡稱DHS)表示，兩間單身成年遊民所已經啟用。但除社區民眾已知的皇后區大學點20大道127-03號遊民所外，另一間單身遊民所入住者性別和具體地址，市府截至14日迄未公布，也未就另一間遊民所地點回覆查詢；公示文件中關於第七社委會內的遊民所地址，也被打上黑影遮蓋。

此前在華人社區反對建設大學點20大道遊民所呼聲最強烈階段，DHS也曾透露將在涵蓋法拉盛、大學點、白石鎮等地的皇后區第七社區委員會轄區內停止商用酒店收容遊民的方式，並建造正式的遊民所單位。但當記者詢問具體位置時，DHS表示「根據紐約州社會服務法，不能透露相關信息」。

傑肯斯在文件中寫道，自市府2017年2月28日宣布停用酒店、集群公寓等方式收容遊民，要求建造正規遊民所以來，DHS共選定了429處遊民所選址，專門為有孩子的遊民家庭提供；其中39處目前正在考察或審批階段，另有39處已經開放或通知社區，還有351處經多方考慮後被排除。

已通知的39處遊民所中，布朗士有17個、布碌崙(布魯克林)11個、皇后區八個(包括法拉盛39大道家庭遊民所)、曼哈頓兩個，史泰登島一個。被移除的351處遊民所中，布朗士有158個、布碌崙有67個、曼哈頓有63個、皇后區56個、史泰登島7個；其中皇后區第七社區委員會轄區內占兩處，分別因為可行性不足及同現有遊民所單位過於接近而移除。

關於遊民所的設置，文件中顯示，必須由非營利組織自行提交申請，之後由DHS審核其是否有資格進入簽約階段，當確認該非營利組織提供的申請書和地皮確實適合成為遊民所後，DHS將開始把此項目交給多方審核，審核單位包括市長辦公室、市長管理與預算辦公室等，最後以市主計長對已執行的合同進行登記而結束整個流程；但DHS起草的相關合同，必須經由公示，以公聽會等手段接受外界監督。