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曼哈頓墮胎權遊行 亞裔女性發聲

記者張晨／紐約報導
爭取墮胎自由的婦女，在14日遊行和示威中，以行為藝術的方式，爭取各界支持。(Getty Images)
爭取墮胎自由的婦女，在14日遊行和示威中，以行為藝術的方式，爭取各界支持。(Getty Images)

因聯邦高等法院疑似要推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)而引發的女性墮胎權利自由大遊行，14日在紐約市繼續，墮胎權利支持者徒步穿過布碌崙(布魯克林)大橋，聚集在曼哈頓下城富利廣場(Foley Square)；亞裔維權團體表示，因文化和資源障礙，原本就不能完全主宰自己身體的亞裔女性將難上加難。

數以千計的紐約市民徒步走過布碌崙大橋，到曼哈頓下城集會示威，爭取墮胎權利。(Ge...
數以千計的紐約市民徒步走過布碌崙大橋，到曼哈頓下城集會示威，爭取墮胎權利。(Getty Images)

該示威活動是「Bans Off Our Bodies March」全國大遊行的一部分，最近在大華府、芝加哥等全國主要城市掀起了女性身體自由的熱潮，活動組織者表示，目的是展示絕大多數美國人希望支持生育自由權的願望。

紐約示威者手舉標語，對最高法院有意推翻「羅訴韋德案」案感到憤怒，反對身體被法律定義。

數以千計的紐約市民徒步走過布碌崙大橋，到曼哈頓下城集會示威，爭取墮胎權利。(Ge...
數以千計的紐約市民徒步走過布碌崙大橋，到曼哈頓下城集會示威，爭取墮胎權利。(Getty Images)

來自皇后區的州眾議員岡薩雷斯-羅哈斯(Jessica González-Rojas)正在提出一項支持當地墮胎護理的法案。她說，被洩露的意見草案已經產生了不可估量的影響。

「我們現在已經聽說，鑑於即將做出的決定，診所已經等了好幾個星期；我們想讓人們知道，最後結果如何誰也不得知曉。」羅哈斯說。

紐約市民14日在曼哈頓富利廣場集會示威，警告最高法院不要推翻「羅訴韋德案」。(路...
紐約市民14日在曼哈頓富利廣場集會示威，警告最高法院不要推翻「羅訴韋德案」。(路透)

而對於亞裔女性而言，這一決定的影響將更加深遠；婦女組織Sakhi的執行主任梅赫拉(Kavita Mehra)說，她深知亞裔移民獲得生殖保健服務有多麼困難，在疫情封鎖初期，她不斷接到亞裔女性的求助電話，稱她們在家中遭受性暴力，其中許多是低收入的新移民。

擴大避孕手段聯盟(Coalition to Expand Contraceptive Access)研究主管德賽(Sheila Desai)說，在亞裔群體中，英語水平、收入水平、文化污名和移民身分都存在巨大差異。

德賽去年撰寫了一項研究，分析了紐約市的亞裔墮胎率；收入較低、獲得醫療保健的機會較少的亞裔往往被隱藏在「其他族裔」的數據歸類中，如果「羅訴韋德案」案被推翻，情況可能會變得更糟。

「因為隨著獲得墮胎服務的法律障礙愈來愈多，所有這些問題都將被放大。」德賽說。

紐約市民14日再度走上街頭，警告最高法院不能推翻「羅訴韋德案」，給予婦女自由墮胎...
紐約市民14日再度走上街頭，警告最高法院不能推翻「羅訴韋德案」，給予婦女自由墮胎的權利。(路透)

亞裔 墮胎 移民

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