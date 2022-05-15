法拉盛春季家庭同樂日 民代與民同樂

法拉盛春季家庭同樂日14日在凱辛娜公園舉行，參與機構現場為民眾提供各種服務。（記者張心／攝影）

法拉盛 春季家庭同樂日14日在凱辛娜公園舉行，市長移民 辦公室主任卡斯特羅(Manuel Castro)、第20選區市議員黃敏儀等人攜手社區組織和近百位華社民眾到場參加。

卡斯特羅表示，很開心有機會來到法拉盛社區，同華社居民尤其是可愛的小朋友們，一起度過一個美好的春日午後，「我作為市長移民辦公室主任，非常關心亞裔 社區的發展，希望可以和法拉盛居民們，在這裡留下美好的回憶。」

法拉盛春季家庭同樂日14日在凱辛娜公園舉行，近百群眾到場。（記者張心／攝影）

黃敏儀表示，此次法拉盛春季家庭同樂日非常有意義，居民在這裡不僅可以了解如何改善自己的健康，還能享受音樂、表演以及親子遊戲的樂趣，「我感謝王嘉廉社區醫療中心、帝國藍十字藍盾健保公司、紐約勵馨婦幼關懷中心、以及各個政府部門為我們社區帶來這次活動。」

王嘉廉社區醫療中心目前正在推廣免費B型肝炎檢查活動，該機構醫務總監余永新醫生表示，年檢和常規建廠篩查都有助於預防B肝等重大疾病，希望民眾能夠借助這次法拉盛春季家庭同樂日活動，來這裡了解如何保持健康，也感謝合作機構和民選官員的支持。

面對近期頻發的仇恨亞裔犯罪，紐約勵馨婦幼關懷中心推出了心理關懷項目，總幹事劉元芬說，「新冠疫情加上仇亞犯罪對我們華人社區產生了毀滅性的影響，也凸顯出華裔居民難以獲取社會服務以及心理健康支持的事實。」為此，紐約勵馨婦幼關懷中心推出中文語言的及時支持服務，確保社區弱勢群體獲得援助。

皇后區區長辦公室代表袁敏益、皇后區地區檢察官辦公室代表邊令晶、市議員李琳達(Linda Lee)辦公室代表Luna Fu、亞美醫師協會公共關係部總監黃雪莉、啓揚活動中心聯合主席罗維宗、市警109分局社區聯絡官黃凌欽，及IDNYC、市人權局、市長移民事務辦公室、亞協服務中心、南亞社會服務理事會(South Asian Council of Social Services)等也參加了此次活動。