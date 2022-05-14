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疫情期間 亞裔最怕沒食物

編譯周芳苑／綜合13日電
調查顯示，糧食不安是紐約亞裔在疫情期間的最大擔憂 ；圖為亞裔民眾在領取免費食品。(Getty Images)
調查顯示，糧食不安是紐約亞裔在疫情期間的最大擔憂 ；圖為亞裔民眾在領取免費食品。(Getty Images)

曼哈頓華埠(Chinatown)到處有雜貨店、餐廳和大型珍珠奶茶店，深受美食者喜愛；但新冠疫情爆發後，這個飲食天堂裡的居民竟擔心沒有足夠食物。

紐約大學亞裔美國人健康研究中心(NYU Center for the Study of Asian American Health)調查發現，疫情期間，糧食不安是紐約亞裔最擔心的問題。

許多人最初擔心能否進入超市，但專家說，疫情持續、經濟不穩以及對歧視的恐懼更讓許多亞裔面臨糧食不安全問題。人們不得不改變習慣，諸如藉助食物銀行、接受定量配給、或少吃幾餐。

在糧食不安問題下，紐約一些社區團體開始提供或擴大食品倉儲發放以滿足不斷增長的需求。

非營利公益組織UA3執行董事洛克(Chi Loek) 稱，2020年3月疫情剛爆發時便開始組織食物發放；剛開始送餐給第一線工作人員，之後意識到亞裔社區有需求，尤其是亞裔老人。

華埠格蘭街(Grand St.)食物發放每周兩次，每星期為2000個家庭提供食物，總是大排長龍。

洛克說，疫情期間，糧食不安是主要問題之一，無證移民沒有資格獲得政府補貼，一旦失業便買不起昂貴且很快賣光的新鮮蔬菜。

紐約數據顯示，亞裔美國人貧困率居所有族群之冠，疫情剛爆發時，勞力族群中亞裔受創最重。

紐約大學格羅斯曼醫學院(NYU Grossman School of Medicine)副教授史黛拉．易(Stella Yi) 關注亞裔的營養，她驚訝發現，沒有數據表明糧食是個問題。

倡議者說，大家對亞裔普遍存在「模範少數族裔」的刻板印象，認定亞裔受過良好教育、努力向上，導致糧食不安未被意識到；缺乏數據是另一原因，源目語言障礙。

3 月發布的紐約大學研究以十種語言進行調查，研究團隊包括裔兒童與家庭聯盟(CACF)、華策會(CPC) 等約25個社區組織；1200名受訪者中有一半以非英語接受調查。

倡議者稱，反亞襲擊增加下，對歧視的恐懼成了主要問題，導致糧食不安加劇；許多亞裔(尤其老人)仍待在家裡，取得食物更加困難。

倡議者又說，既有食物發放和其他政府援助計畫缺乏適合不同文化的食品；雜貨成本上漲這是導致人們高度依賴社區食物發放的另一因素。

調查顯示，糧食不安是紐約亞裔在疫情期間的最大擔憂 ；圖為亞裔民眾在領取免費食品。...
調查顯示，糧食不安是紐約亞裔在疫情期間的最大擔憂 ；圖為亞裔民眾在領取免費食品。(Getty Images)

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