亞裔退休警官興訟 控局長歧視…阿里有1/4華裔血統

四分之一華裔血統的阿里提起訴訟，稱市警對亞裔的偏見阻礙警員晉升。(市警提供)

一名退休 的紐約市亞裔 警官(Captain)13日向布碌崙(布魯克林)的州高等法院提起訴訟，稱前任市警總局白人局長希爾(Dermot Shea)和非裔局長西維爾(Keechant Sewell)對亞裔警員存在種族偏見，導致亞裔無法獲得公平的晉升機會。

51歲的退休警官阿里(Ahmad Alli)當日在律師的陪同下，向法院以歧視 罪指控希爾和西維爾，稱十名白人警官中約有六名能獲得晉升，而十名亞裔警官中僅有兩名獲得了晉升。

訴狀中寫道，「阿里在警官一銜中煎熬了近11年，從未獲得晉升機會，但與此同時，他的白人同事卻在這11年裡節節高升。」

阿里在接受「每日新聞」採訪時表示，他知道現在提起訴訟會看起來像「一出無聊的戲碼」；「但我真的認為，這是為那些新任亞裔警官們爭取公平晉升機會的唯一途徑，他們不應該被膚色和種族所限制。」

阿里出生在圭亞那，血統裡四分之三是印度裔，四分之一是華裔，他於1995年加入市警，2000年晉升為警佐，2003年升為巡官，2009年升為警官。

2020年，阿里選擇了退休，他表示曾考慮在任職期間提起訴訟，但最終因擔心「警局的報復」而打消了念頭。

阿里的律師斯科拉(John Scola)要求將此案定為集體訴訟，以此迫使市警改變做法，「這是一種阻止少數族裔獲得與與白人同等級別晉升的文化。並不是說你提出歧視指控，他們就會誠實地進行調查。 」

警佐、巡官以及警官均須通過考試晉升，但警官以上的警銜，均為市警主管指派；而這種晉升多年來往往被稱為「任人唯親」，其中也充滿了人際交往和政治鬥爭，高階領導層通常由白人男性組成，少數族裔往往被忽略。

根據市警人事數據，在近3萬7000名制服警員中，有10%是亞裔，其中50名警官、八名副督察，三名督察和一名副警司；相比之下，白人警察占44%，有200名警官、110名副督察、88名督察、52名副警司和十名警司。

阿里表示，在他第一次爭取晉升副督察之前，同事就告訴他，他可能已經觸碰到了「玻璃天花板」。

「同僚們確實沒說錯。」儘管沒有人解釋為什麼他沒有再次升職，阿里說，「他們(市警高層)從不告訴你任何事情，因為他們沒有理由，也用不著這樣做。」

阿里說，「讓我感到尷尬的是，曾經為我工作的警員們都升了職，成了我的上司。」

市警總局拒絕就阿里的訴訟做出任何置評。