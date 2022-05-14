法拉盛39大道建遊民所 板上釘釘

市社會服務局局長致信市長，再度重啟法拉盛39大道遊民所興建項目。（記者張心／攝影）

基於社區壓力而暫停的皇后區法拉盛 39大道遊民 所興建項目，4月底再由市社會服務局局長致信市長亞當斯(Eric Adams)，以期註冊市遊民服務局同合作方城市資源機構(Urban Resource Institute)簽署的該遊民所合同，並配以詳細的建案規畫、人員配置、遊民申請、安保管理、開幕時間、輿論補救等具體細節，力求盡快得到市府批准使該遊民所投入運行；知情人士透露，該項目已基本板上釘釘。

市社會服務局(Department of Social Services)局長傑肯斯(Gary Jenkins)在文件中表示，市遊民服務局在選址和落定遊民所環節遭遇諸多挑戰，皇后區法拉盛39大道遊民所項目滿足所有興建標準，目前也經過了公聽等公示環節，計畫在2024年某個時刻開幕，「為了滿足城市當前對遊民所的極大需求，我們非常且立刻需要這間遊民所能夠為市遊民服務局所用。」

文件上為該遊民所起名「法拉盛家庭住宅」(Flushing Family Residence)，顯示將在1萬3417平方呎的地皮上，建造一座七層包含90個單位的7萬6391平方呎住宅，優先為來自皇后區第七社區委員會的擁有孩子的遊民家庭提供服務。城市資源機構將負責運行工作，為市遊民局推薦的申請者提供一周七天24小時的服務，配以包括項目總監、專案經理、住宅經理、安保、社工等十餘種工作人員，從面試、入住、心理諮商、一對一專案輔導等服務模式也在文件中有清晰規劃。

傑肯斯還表示，市遊民局將負責回應和補救來自受影響的社區、民選官員們的擔憂。為了降低對周遭的負面影響，該遊民所入口處會配以三名安保、每班有最少六名安保、一名主管輪值，共計提供50個攝像頭，監控錄像可在有必要的情況下提供；並要求入住遊民遵守每晚九時宵禁的規定，具體工作例外者可獲特殊待遇。

該文件顯示，當局在去年9月23日通知了民選官員和社區代表，首次公聽會於2021年11月16日舉行。