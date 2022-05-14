市府力推平均分配 法拉盛將建更多遊民所

市社會服務局局長致信市長，再度重啟法拉盛39大道遊民所興建項目。（記者張心／攝影）

紐約市將採用平均分配的手段在各區建立遊民 收容所，皇后區 因當前遊民所比率同人口占比嚴重失衡或將成為下個興建重點，其中華人社區法拉盛 所屬的第七社區委員會，也因比率遠低於全市平均水平，將在當前三所的基礎上迎來更多的遊民所。

法拉盛市議員黃敏儀13日表示，如果市府力推以區為單位的平均分配方案，那麼皇后區極有可能出現更多的遊民所，「但這不意味著我們民選官員及社區不會對選址提出意見、表達關切。隨著亞當斯市長在全市擴大遊民所，我會繼續同社區密切合作，確保選址程序的透明、公平和社區參與。」

根據新任市社會服務局(Department of Social Services)局長傑肯斯(Gary Jenkins)4月底上呈紐約市長亞當斯(Eric Adams)的文件，紐約市的遊民及收容所方針已確定同之前發生變革，將重新構建全市遊民所的選址安排，採用平均分配(Equitable Distribution)、以區為單位(A Borough-Based Shelter Approach)的方法，使遊民可以在位於自家社區的遊民所就能得到安置。為此，市遊民服務局(DHS)將在2023年完全停止把商業酒店作為遊民所，把全市遊民所總數降低45%，清空當前的360個、進而建造約90所高質量的區級遊民所(Borough-Based Shelter)。

皇后區作為全市人口第二大區，傑肯斯在文件中表示，目前遊民所在全市五大區的占比失調，分別為曼哈頓28%、布朗士32%、布碌崙(布魯克林)28%、皇后區10%、史泰登島1%；針對有家庭的孩子而設的遊民所，曼哈頓區有21%、布朗士區為42%、布碌崙(布魯克林)為27%、皇后區為10%、史泰登島為1%，「就像如上數據所示，我們選定的皇后區法拉盛39大道133-04半徑400呎內並無遊民所，未來皇后區第七社委會內即將有三間遊民所，兩間為單身成年人遊民所(已啟用)，一間為該選址擬定的家庭遊民所。」

傑肯斯還指出，當局在分配興建遊民所、懲教所等考量的住宅設施床位與人口比率(ratios of residential facility beds to population)，即要求每1000人中有18.4個住宅設施床位的標準，皇后區第七社區委員會在該比重上遠遠低於全市平均水平，以12.6的比率在全市51個區中排第38位。所以在文件中，傑肯斯多次以皇后區及法拉盛39大道133-04等相應範圍內缺少遊民設施等理由，說服市府審批該選址的合理性。