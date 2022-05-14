市府力推平均分配 法拉盛將建更多遊民所
紐約市將採用平均分配的手段在各區建立遊民收容所，皇后區因當前遊民所比率同人口占比嚴重失衡或將成為下個興建重點，其中華人社區法拉盛所屬的第七社區委員會，也因比率遠低於全市平均水平，將在當前三所的基礎上迎來更多的遊民所。
法拉盛市議員黃敏儀13日表示，如果市府力推以區為單位的平均分配方案，那麼皇后區極有可能出現更多的遊民所，「但這不意味著我們民選官員及社區不會對選址提出意見、表達關切。隨著亞當斯市長在全市擴大遊民所，我會繼續同社區密切合作，確保選址程序的透明、公平和社區參與。」
根據新任市社會服務局(Department of Social Services)局長傑肯斯(Gary Jenkins)4月底上呈紐約市長亞當斯(Eric Adams)的文件，紐約市的遊民及收容所方針已確定同之前發生變革，將重新構建全市遊民所的選址安排，採用平均分配(Equitable Distribution)、以區為單位(A Borough-Based Shelter Approach)的方法，使遊民可以在位於自家社區的遊民所就能得到安置。為此，市遊民服務局(DHS)將在2023年完全停止把商業酒店作為遊民所，把全市遊民所總數降低45%，清空當前的360個、進而建造約90所高質量的區級遊民所(Borough-Based Shelter)。
皇后區作為全市人口第二大區，傑肯斯在文件中表示，目前遊民所在全市五大區的占比失調，分別為曼哈頓28%、布朗士32%、布碌崙(布魯克林)28%、皇后區10%、史泰登島1%；針對有家庭的孩子而設的遊民所，曼哈頓區有21%、布朗士區為42%、布碌崙(布魯克林)為27%、皇后區為10%、史泰登島為1%，「就像如上數據所示，我們選定的皇后區法拉盛39大道133-04半徑400呎內並無遊民所，未來皇后區第七社委會內即將有三間遊民所，兩間為單身成年人遊民所(已啟用)，一間為該選址擬定的家庭遊民所。」
傑肯斯還指出，當局在分配興建遊民所、懲教所等考量的住宅設施床位與人口比率(ratios of residential facility beds to population)，即要求每1000人中有18.4個住宅設施床位的標準，皇后區第七社區委員會在該比重上遠遠低於全市平均水平，以12.6的比率在全市51個區中排第38位。所以在文件中，傑肯斯多次以皇后區及法拉盛39大道133-04等相應範圍內缺少遊民設施等理由，說服市府審批該選址的合理性。
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法拉盛39大道建遊民所 板上釘釘
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