地鐵槍手出庭拒認恐襲 「感覺好極了」

布魯克林日落公園槍擊案嫌犯拒認恐怖襲擊指控，回應法官「我感覺很好」。(Getty Images)

一個月前在布碌崙(布魯克林)日落公園 36街地鐵站 開槍濫射、致十餘人受傷的非洲裔槍手詹姆斯(Frank James)，13日在布碌崙聯邦法院(Brooklyn Federal Court)受審時，不但態度輕浮，對法官稱他「感覺良好」(feeling pretty good)，還拒絕承認恐怖攻擊指控。

62歲的詹姆斯出生在布朗士，在庭上除了表示理解這些指控、他現有的權利和「有能力」受審之外，幾乎未作其他回應。

詹姆斯被控於4月12日在開往曼哈頓的N線列車上發射33發子彈，他還在地鐵駛進日落公園站時發射了一枚煙霧彈；槍擊案導致十人中彈，另有19人受傷。

法庭記錄顯示，詹姆斯受審時身穿卡其色囚服，戴著藍色外科口罩；他面臨兩項控罪—在捷運系統中實施恐怖襲擊(Terror Attack Against a Mass Transit System)及射傷多人(Discharging a Firearm During a Crime of Violence)；若罪名成立，他將面臨終身監禁。

當法官昆茨(William Kuntz)宣讀對詹姆斯的起訴書時，他抬頭看了看法官，又看了看面前的桌子，先對法官說，他「感覺好極了」，隨後表示拒絕承認恐怖攻擊指控；當昆茨告知，在定罪後法庭可要求沒收他的財產後，詹姆斯瞪大了眼睛，揚起了眉毛，態度輕浮。

訴訟結束後，他被還押到聯邦拘留所，不得保釋。

槍擊案發生前，詹姆斯曾在社群媒體發布過數百條視頻，批評警察暴力、俄烏戰事等社會議題，並散布種族歧視、厭女和厭世言論等。

其YouTube上的視頻，包括怒斥紐約市長亞當斯 (Eric Adams)、精神健康保健系統和種族主義現象；他在視頻中說，「市長先生，我是您心理健康項目的受害者；我……現在充滿了仇恨，充滿了憤怒，充滿了痛苦」。

詹姆斯批評亞當斯在紐約市推行一系列改善治安的政策，「兄弟，你在幹嘛呢？這遊民問題究竟是什麼情況？」他表示每個車廂全都擠滿遊民，忍受不了，「這傳達給我的訊息是：我應該拿一把槍，開始掃射這些混蛋」，這段話也促使警方加強保障市長的安全。