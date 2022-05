地鐵槍手出庭拒認恐襲 「感覺好極了」

布魯克林日落公園槍擊案嫌犯拒認恐怖襲擊指控,回應法官「我感覺很好」。(Getty Images)

一個月前在布碌崙(布魯克林)日落公園 36街地鐵站 開槍濫射、致十餘人受傷的非洲裔槍手詹姆斯(Frank James),13日在布碌崙聯邦法院(Brooklyn Federal Court)受審時,不但態度輕浮,對法官稱他「感覺良好」(feeling pretty good),還拒絕承認恐怖攻擊指控。

62歲的詹姆斯出生在布朗士,在庭上除了表示理解這些指控、他現有的權利和「有能力」受審之外,幾乎未作其他回應。

詹姆斯被控於4月12日在開往曼哈頓的N線列車上發射33發子彈,他還在地鐵駛進日落公園站時發射了一枚煙霧彈;槍擊案導致十人中彈,另有19人受傷。

法庭記錄顯示,詹姆斯受審時身穿卡其色囚服,戴著藍色外科口罩;他面臨兩項控罪—在捷運系統中實施恐怖襲擊(Terror Attack Against a Mass Transit System)及射傷多人(Discharging a Firearm During a Crime of Violence);若罪名成立,他將面臨終身監禁。

當法官昆茨(William Kuntz)宣讀對詹姆斯的起訴書時,他抬頭看了看法官,又看了看面前的桌子,先對法官說,他「感覺好極了」,隨後表示拒絕承認恐怖攻擊指控;當昆茨告知,在定罪後法庭可要求沒收他的財產後,詹姆斯瞪大了眼睛,揚起了眉毛,態度輕浮。

訴訟結束後,他被還押到聯邦拘留所,不得保釋。

槍擊案發生前,詹姆斯曾在社群媒體發布過數百條視頻,批評警察暴力、俄烏戰事等社會議題,並散布種族歧視、厭女和厭世言論等。

其YouTube上的視頻,包括怒斥紐約市長亞當斯 (Eric Adams)、精神健康保健系統和種族主義現象;他在視頻中說,「市長先生,我是您心理健康項目的受害者;我……現在充滿了仇恨,充滿了憤怒,充滿了痛苦」。

詹姆斯批評亞當斯在紐約市推行一系列改善治安的政策,「兄弟,你在幹嘛呢?這遊民問題究竟是什麼情況?」他表示每個車廂全都擠滿遊民,忍受不了,「這傳達給我的訊息是:我應該拿一把槍,開始掃射這些混蛋」,這段話也促使警方加強保障市長的安全。